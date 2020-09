Οι Τούρκοι «απαντούν» με ρωσικά πλοία – Χοντραίνει το παιχνίδι στην Αν. Μεσόγειο

Περιπλέκεται επικίνδυνα το παιχνίδι ισορροπιών και δυνάμεων που είναι σε εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πριν λίγες ώρες η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ειδοποιώντας για ασκήσεις του ρωσικού στόλου με πραγματικά πυρά.

Είναι ερώτημα αν οι Ρώσοι θα κάνουν γυμνάσια μόνοι τους ή αν θα πραγματοποιήσουν κοινές ασκήσεις με τουρκικά πολεμικά πλοία.

Επί της ουσίας, με τις NAVTEX η Άγκυρα ενημερώνει τα ερευνητικά σκάφη Barbaros και Oruc Reis που πλέουν στις περιοχές που θα πραγματοποιηθούν οι ασκήσεις των Ρώσων, όπως σημειώνεται και στη σχετική ενημέρωση.

Οσον αφορά τις περιοχές: Η πρώτη NAVTEX αφορά τη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κύπρου και στο όριο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και θα ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 22 του ίδιου μήνα.

Η δεύτερη άσκηση θα πραγματοποιηθεί στα ανατολικά της Κύπρου και εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Θα ξεκινήσει στις 17 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 25 του ίδιου μήνα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε μερική άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο.

Εκτιμάται ότι με την ανακοίνωση της άσκησης με πραγματικά πυρά σε δύο περιοχές ανατολικά και δυτικά της Κύπρου, οι Ρώσοι δηλώνουν την παρουσία τους στο τεράστιο παίγνιο που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Να σημειωθεί ότι η μία από τις δύο περιοχές, αυτή δυτικά της Κύπρου, σχεδόν εφάπταται σε ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος Ragıp Soylu, σε ανάρτησή του στο Twitter, δημοσίευσε τις περιοχές του χάρτη στις οποίες αναφέρονται οι τουρκικές NAVTEX.

Here is the location of Russian firing exercises declared through Turkey-issued NAVTEX via @TSKMap pic.twitter.com/Kl8s2EQz4U

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 2, 2020