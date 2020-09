Ταϊλάνδη: Χάρη στην πρώην ερωμένη του απένειμε ο βασιλιάς

Ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης Μάχα Βαγιραλονγκόρν απένειμε ξανά όλους τους βασιλικούς και στρατιωτικούς τίτλους στην – εκπεσούσα το φθινόπωρο- – επίσημη ερωμένη του.

Η αποκατάστασή της ανακοινώθηκε στη «Βασιλική Εφημερίδα», το έντυπο της Ταϊλάνδης για επίσημες δημοσιεύσεις: «Από τώρα και στο εξής θεωρείται σαν να μην είχαν της αφαιρεθεί ποτέ οι στρατιωτικοί βαθμοί και οι βασιλικοί τίτλοι», όπως αναφέρεται.

Η 35χρονη Σινινάτ «Κόι» Βονγκνατζιραπάκντι, πρώην νοσηλεύτρια και πιλότος, υποβιβάστηκε και φυλακίστηκε τον Οκτώβριο επειδή παραβίασε τη βούληση του 68χρονου βασιλιά και επειδή υπήρξε μη νομιμόφρων απέναντι στη μοναρχία, αφού φέρεται να σαμποτάρισε την ανακήρυξη της τέταρτης συζύγου του μονάρχη ως βασίλισσας.

Έκτοτε όπως μεταδίδει το ΑΠΕ δεν την είδε κανείς και τώρα αποκαθίσταται με βασιλικό διάταγμα.

Η Κόι ουσιαστικά ήταν πέρυσι για μερικούς μήνες η δεύτερη σύζυγος του βασιλιά της Ταϊλάνδης δίπλα στην βασίλισσα Σουτίντα και μάλιστα έφερε μερικές φορές τον τίτλο της βασιλικής-ευγενούς συζύγου.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, η Κόι μετά την αποφυλάκισή της μεταφέρθηκε στη Γερμανία ήδη από το Σαββατοκύριακο, όπου ζει τις περισσότερες φορές ο Βαγιραλονγκόρν. Ο Ταϊλανδός βασιλιάς είναι ιδιοκτήτης μιας έπαυλης στη λίμνη Στάρνμπεργκ της Βαυαρίας, αλλά λέγεται ότι μετακόμισε με την ακολουθία του στο Grand Hotel Sonnenbichl του Γκάρμις-Πάρτενκίρχεν, στους πρόποδες των βαυαρικών Άλπεων κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού.

Η πρώην στρατηγός Κόι είχε αναγορευτεί σε «Chao Khun Phra» τον Ιούλιο του 2019, δηλαδή ένα είδος βασιλικής παλλακίδας — ένας εξαιρετικά ασυνήθιστος προβιβασμός ακόμα και στην Ταϊλάνδη.

Εκείνη την εποχή, η βασιλική οικογένεια δημοσίευσε περισσότερες από 60 φωτογραφίες τους. Ακολούθησαν η ξαφνική ανάκληση του τίτλου τον Οκτώβριο και τώρα η αποκατάστασή της.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενόσω χιλιάδες πολίτες βγαίνουν στους δρόμους της Μπανγκόκ από τα μέσα Ιουλίου και ζητούν μεταξύ άλλων, την κατάργηση του αδικήματος της προσβολής του βασιλιά, η οποία επισύρει στην Ταϊλάνδη ποινή φυλάκισης έως και 15 χρόνια.

Στον βασιλιά, ο οποίος περνά μεγάλο μέρος του χρόνου στη Γερμανία, ανήκει από της αναρρήσεως του στο θρόνο βασιλική περιουσία ύψους περίπου 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων .