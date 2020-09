Η πανδημία της οικονομικής αβεβαιότητας

Το πιο σημαντικό καθήκον των υπευθύνων χάραξης πολιτικής είναι να προσπαθήσουν να μειώσουν τη μαζική παρατεταμένη αβεβαιότητα σχετικά με το COVID-19, ενώ συνεχίζουν να παρέχουν ανακούφιση έκτακτης ανάγκης στα άτομα που πλήττονται περισσότερο και στους οικονομικούς τομείς. Όμως, η ανασφάλεια που τροφοδοτείται από την πανδημία είναι πιθανό να επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομία πολύ μετά.

Οι επόμενοι μήνες θα μας πουν πολλά για τη μορφή της επερχόμενης παγκόσμιας ανάκαμψης. Παρά τις ευέλικτες χρηματιστηριακές αγορές, η αβεβαιότητα σχετικά με το COVID-19 παραμένει δεδομένη. Ανεξάρτητα από την πορεία της πανδημίας, επομένως, ο αγώνας του κόσμου με τον ιό μέχρι στιγμής είναι πιθανό να επηρεάσει την ανάπτυξη, την απασχόληση και την πολιτική για πολύ καιρό.

Ας ξεκινήσουμε με τα πιθανά καλά νέα. Σε ένα αισιόδοξο σενάριο, οι ρυθμιστικές αρχές θα έχουν εγκρίνει τουλάχιστον δύο κορυφαία εμβόλια COVID-19 πρώτης γενιάς έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Χάρη στην εξαιρετική κυβερνητική κανονιστική και οικονομική υποστήριξη, αυτά τα εμβόλια θα τεθούν σε παραγωγή ακόμη και πριν από την ολοκλήρωση των κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους.

Υποθέτοντας ότι είναι αποτελεσματικές, οι εταιρείες βιοτεχνολογίας θα έχουν ήδη περίπου 200 εκατομμύρια δόσεις σε ετοιμότητα μέχρι το τέλος του 2020 και θα είναι σε καλό δρόμο για την παραγωγή δισεκατομμυρίων περισσότερων. Η διανομή τους θα είναι μια τεράστια επιχείρηση από μόνη της, εν μέρει επειδή το κοινό θα πρέπει να πειστεί ότι ένα γρήγορο εμβόλιο είναι ασφαλές.

Με λίγη τύχη, πολίτες πλούσιων χωρών που θέλουν το εμβόλιο θα το έχουν λάβει μέχρι το τέλος του 2021. Στην Κίνα, σχεδόν όλοι θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι τότε. Λίγα χρόνια μετά από αυτό, το ίδιο και το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζουν σε αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Αυτό το σενάριο είναι αξιόπιστο, αλλά η συνειδητοποίησή του δεν είναι καθόλου σίγουρη. Ο κοροναϊός μπορεί να αποδειχθεί πιο επίμονος από το αναμενόμενο και τα εμβόλια πρώτης γενιάς μπορεί να είναι αποτελεσματικά μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα ή να έχουν χειρότερες από τις αναμενόμενες παρενέργειες.

Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, τα βελτιωμένα πρωτόκολλα δοκιμών, η ανάπτυξη αποτελεσματικότερων αντιιικών θεραπειών και η καλύτερη συμμόρφωση από το κοινό θα οδηγούσαν σε σταδιακή εξομάλυνση των οικονομικών συνθηκών. Αξίζει να θυμηθούμε ότι η φρικτή πανδημία της γρίπης του 1918-20, η οποία σκότωσε τουλάχιστον 50 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως – πολλοί σε ένα θανατηφόρο δεύτερο κύμα του είδους που φοβόμαστε σήμερα με το COVID-19 – τελικά ξεθωριάστηκε και εξαφανίστηκε χωρίς κανένα εμβόλιο.

Αλλά σε ένα πιο απαισιόδοξο σενάριο, άλλες κρίσεις – μια απότομη ανοδική πορεία στις εμπορικές τριβές ΗΠΑ-Κίνας, μια επίθεση στον κυβερνο-τρομοκρατία ή στον κυβερνοχώρο, μια φυσική καταστροφή που σχετίζεται με το κλίμα ή ένας τεράστιος σεισμός – θα μπορούσαν να συμβούν πριν λήξει αυτό. Επιπλέον, ακόμη και το αισιόδοξο σενάριο δεν συνεπάγεται απαραίτητα ταχεία επιστροφή στα επίπεδα εισοδήματος στα τέλη του 2019. Η μετά την πανδημία επέκταση – εάν υπάρχει – μπορεί να πάρει χρόνια για να ανταποκριθεί στον σύγχρονο ορισμό της ανάκαμψης (επιστροφή στο αρχικό κατά κεφαλήν εισόδημα) μετά τη βαθιά ύφεση.

Αν και η πανδημία υπογράμμισε το τεράστιο πρόβλημα της ανισότητας στις προηγμένες οικονομίες, οι φτωχές χώρες υποφέρουν πολύ περισσότερο. Πολλές αναδυόμενες αγορές και αναπτυσσόμενες οικονομίες πιθανότατα θα αγωνιστούν με το COVID-19 για τα επόμενα χρόνια και θα αντιμετωπίσουν την πραγματική πιθανότητα μιας χαμένης δεκαετίας ανάπτυξης. Σε τελική ανάλυση, λίγες κυβερνήσεις έχουν την ικανότητα να παρέχουν έκτακτη δημοσιονομική υποστήριξη σε κλίμακα που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη και η Ιαπωνία. Η παρατεταμένη ύφεση σε χώρες με χαμηλότερο εισόδημα θα οδηγήσει πιθανώς σε επιδημία κρίσεων χρέους και πληθωρισμού.

Αλλά η κρίση COVID-19 θα μπορούσε να αφήσει βαθιές και διαρκείς ουλές και στις προηγμένες οικονομίες. Οι επιχειρήσεις μπορεί να είναι πιο επιφυλακτικες όσον αφορά την επένδυση και την πρόσληψη, λόγω ανησυχιών για υποτροπή δημόσιας υγείας ή άλλη πανδημία, για να μην αναφέρουμε την τεράστια πολιτική αστάθεια που έχει ενισχύσει η κρίση.

Αν και μπορεί να υπάρξει μια αρχική αύξηση των καταναλωτικών δαπανών στις προηγμένες οικονομίες, μακροπρόθεσμα, οι καταναλωτές είναι πιθανό να εξοικονομήσουν περισσότερα. Σε μια ενδιαφέρουσα εργασία που παρουσιάστηκε στο πρόσφατο ετήσιο συμπόσιο Jackson Hole, ο Julian Kozlowski, η Laura Veldkamp και ο Venky Venkateswaran υποστηρίζουν ότι το σωρευτικό μακροπρόθεσμο κόστος της πανδημίας για την αμερικανική οικονομία είναι πιθανό να είναι τάξης μεγέθους μεγαλύτερο από τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα , εν μέρει λόγω της μακροχρόνιας αυξημένης αίσθησης ανησυχίας του κοινού.

Η ανάλυσή τους, την οποία συζήτησα στο συμπόσιο, είναι ιδιαίτερα πειστική όσον αφορά τους καταναλωτές. Οποιοσδήποτε έχει έναν γονέα ή έναν παππού και γιαγιά που έζησε στη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930 γνωρίζει ότι αυτή η εμπειρία επηρέασε τη δια βίου συμπεριφορά τους.

Εκτός από τον άμεσο αντίκτυπό του στις επενδύσεις και τις προσλήψεις, το COVID-19 θα επιβάλει μακροπρόθεσμο κόστος παραγωγικότητας. Μέχρι τη λήξη της πανδημίας, μια γενιά παιδιών, ιδίως εκείνων που προέρχονται από νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, στην πραγματικότητα θα έχουν χάσει ένα χρόνο σχολικής εκπαίδευσης. Οι νεαροί ενήλικες που αγωνίζονται να βρουν την πρώτη τους δουλειά σε μια αγορά εργασίας που εξακολουθεί να είναι αδύναμη, μπορούν να περιμένουν να κερδίσουν λιγότερα στο μέλλον από ό, τι διαφορετικά.

Υπάρχουν μερικά φωτεινά σημεία. Αν και η πανδημία έχει προκαλέσει κατάρρευση της αξίας των εμπορικών ακινήτων σε πολλές πόλεις, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα τεράστιο κύμα νέων κτιρίων και επενδύσεων σε προαστιακές περιοχές, καθώς και σε μακροχρόνιες μικρές και μεσαίες πόλεις. Σε γενικές γραμμές, οι επιχειρήσεις που δεν είχαν τη δυνατότητα να επιτρέψουν την τηλεργασία, αναγνωρίζουν τώρα ότι μπορεί να λειτουργήσει καλά και έχει πολλά οφέλη. Η πανδημία θα μπορούσε να ωθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να βρουν τρόπους για να παρέχουν καθολικό ευρυζωνικό διαδίκτυο και να δώσουν σε λιγότερο προνομιούχα παιδιά πολύ καλύτερη πρόσβαση σε προσωπικούς υπολογιστές.

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται τώρα σε ένα δρόμο στο δρόμο. Το πιο σημαντικό καθήκον των υπευθύνων χάραξης πολιτικής είναι να προσπαθήσει να μειώσει τη μαζική παρατεταμένη αβεβαιότητα ενώ συνεχίζει να παρέχει ανακούφιση έκτακτης ανάγκης στα άτομα που έχουν πληγεί περισσότερο και στους οικονομικούς τομείς. Ωστόσο, η ανασφάλεια που τροφοδοτείται από το COVID-19 είναι πιθανό να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία για πολύ χρονο.

Kenneth Rogoff, Professor of Economics and Public Policy at Harvard University

and recipient of the 2011 Deutsche Bank Prize in Financial Economics, was the chief economist of the International Monetary Fund from 2001 to 2003.