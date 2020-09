Κοροναϊός: Η Βρετανία βάζει σε καραντίνα ταξιδιώτες από επτά ελληνικά νησιά

Σε καραντίνα αποφάσισε να θέσει η Μεγάλη Βρετανία τους ταξιδιώτες από επτά ελληνικά νησιά λόγω της αύξησης των κρουσμάτων κοροναϊού που έχει παρατηρηθεί. Το μέτρο τίθεται σε ισχύ από την Τετάρτη στις 4 π.μ.

Τα νησιά που μπήκαν στη λίστα της καραντίνας είναι τα εξής: Λέσβος, Τήνος, Σέριφος, Μύκονος, Κρήτη, Σαντορίνη και Ζάκυνθος.

Όσοι φτάνουν από τα συγκεκριμένα νησιά στην Αγγλία, από τις 04:00 της Τετάρτη 9/6, θα πρέπει να μπαίνουν σε αυτοαπομόνωση για δύο εβδομάδες, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών.

Όπως προστίθεται, τα στοιχεία από την υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας και το Κέντρο Βιοασφάλειας υποδεικνύουν σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία της Μ. Βρετανίας από αυτά τα νησιά, με συνέπεια να βγουν από την τρέχουσα λίστα για τους «αεροδιαδρόμους».

#Greece The FCDO advise against all but essential travel to the islands of Lesvos, Tinos, Serifos, Mykonos, Crete, Santorini and Zakynthos, based on the current assessment of COVID-19 risks. Find out more: https://t.co/Wqra0BNujE pic.twitter.com/xCDdJkmcPf

— FCDO Travel Advice (@FCDOtravelGovUK) September 7, 2020