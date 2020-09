Ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής κεφαλαίων που μάχεται για την καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων

Η εταιρεία επενδύσεων του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή hedge fund, Chris Rokos έχει πάρει ενεργά μέρος στις συζητήσεις για τις φυλετικές διακρίσεις που πυροδότησε η δολοφονία του Αφροαμερικανού George Floyd και δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια της για την καταπολέμηση της κοινωνικής αδικίας.

Ο θάνατος του Floyd από τις αστυνομικές δυνάμεις τον Μάιο, που ξεσήκωσε κύμα διαμαρτυριών σε όλες τις ΗΠΑ, «ήταν μια κλήση αφύπνισης προς τον κόσμο», ανέφερε σε μια σπάνια δήλωση η κατά τα άλλα χαμηλών τόνων, εταιρεία επενδύσεων, με έδρα το Λονδίνο.

«Η επιχείρηση Rokos Capital Management συνήθως παρακολουθεί και αναλύει, δεν σχολιάζει, τις δημόσιες υποθέσεις. Αλλά αυτό το θέμα είχε μεγάλη σημασία για μας και δηλώσαμε δημόσια τη θέση μας», ανέφερε η εταιρεία.

«Τα αποδεικτικά στοιχεία της θεσμοθετημένης φυλετικής προκατάληψης, η οποία ήταν γνωστή αλλά επίσημα μη αναγνωρισμένη, είναι πλέον συνταρακτικά».

Ενώ η Rokos Capital αναγνώρισε ότι έχει να κάνει περισσότερη δουλειά για να προωθήσει την πολυπολιτισμικότητα στο εσωτερικό της εταιρείας, δεσμεύτηκε να δαπανήσει εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα πέντε χρόνια, στηρίζοντας πρωτοβουλίες σε μέρη του Λονδίνου που έχουν υψηλό ποσοστό ατόμων από την Αφρική, την Καραϊβική, καθώς και άλλες μειονότητες.

Ο Rokos συμμετέχει σε μια ομάδα συναδέλφων του, όπως ο διαχειριστής hedge fund, Paul Tudor Jones και ο Michael Novogratz, Διευθύνων Σύμβουλος της Galaxy Investment Partners, μιλώντας κατά των φυλετικών διακρίσεων.

Ο θάνατος του Floyd προκάλεσε συλλογικό αίτημα για δράση με τις εταιρείες Morgan Stanley και Wells Fargo & Co. να δεσμεύονται ότι θα αναδείξουν τα μαύρα στελέχη. Η Goldman Sachs Group Inc. απαιτεί περισσότερη εκπαίδευση για τις περιπτώσεις κοινωνικών προκαταλήψεων. Η JPMorgan Chase & Co. έχει επεκτείνει τα σχετικά προγράμματα καθοδήγησης και η Bank of America Corp. υποσχέθηκε να διαθέσει χρήματα για την καταπολέμηση της ανισότητας.

Ο Rokos αρνήθηκε νααποκαλύψει το ακριβές ποσό που θα διαθέσει για την καταπολέμηση της φυλετικής ανισότητας, λέγοντας ότι η δήλωση του αναφέρεται σε δύο αρχικά projects.

Η μία πρωτοβουλία, θα βοηθήσει στη δημιουργία του έργου «Chrysalis East», που έχει στόχο να αυξήσει τις ευκαιρίες εκπαίδευσης για παιδιά, πολλά από τα οποία προέρχονται από μειονότητες. Επίσης, η εταιρεία του θα συνεργαστεί με την ομάδα The Amos Bursary, που βοηθά νεαρούς άνδρες και γυναίκες που κατάγονται από την Αφρική και την Καραϊβική.

«Όπως πολλές εταιρείες, η RCM έχει περισσότερη δουλειά να κάνει όσον αφορά την πολυπολιτισμικότητα και αυτό είναι κάτι στο οποίο εργαζόμαστε», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση της. «Ωστόσο, ενώ αναγνωρίζουμε την ανάγκη αντιμετώπισης των δικών μας ελλείψεων, είμαστε ξεκάθαροι ότι αυτές δεν μπορούν να αποτελέσουν άλλοθι ώστε να μην κάνουμε ή να μην λέμε τίποτα».

Ο Rokos, που διαθέτει περιουσία ύψους περίπου 1,5 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το - Billionaires Index, ξεκίνησε την εταιρεία επενδύσεων του το 2015. Διαχειρίζεται περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα από τα μεγαλύτερα hedge funds στην Ευρώπη.

