Google: Γιατί απέσυρε το ενδιαφέρον της για μεγάλη συμφωνία στην αγορά ακινήτων του Δουβλίνου

H Google της Alphabet Inc. απέσυρε το σχέδιο της για την ενοικίαση χώρων για περίπου 2.000 εργαζόμενους στο Δουβλίνο, βάζοντας τέλος σε μία από τις μεγαλύτερες δρομολογούμενες συμφωνίες του κλάδου ακινήτων που έχουν συναφθεί στην πόλη τα τελευταία χρόνια.

Η Google βρίσκονταν σε συζητήσεις για την ενοικίαση περίπου 187.766 τετραγωνικών μέτρων στο συγκρότημα Sorting Office, κοντά στις νότιες αποβάθρες της πρωτεύουσας της Ιρλανδίας, ενισχύοντας την παρουσία που έχει ήδη σε μία σειρά τοποθεσιών της πόλης.

«Ύστερα από πολύ σκέψη, η Google αποφάσισε να μην προχωρήσει», είπε μία εκπρόσωπος της εταιρείας απαντώντας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος σε ερώτηση του -. Η εταιρεία δεν διευκρίνισε τον λόγο για τον οποίο επέλεξε να μην ολοκληρώσει την συμφωνία.

Η Google είναι μεγάλος παίκτης της κτηματομεσιτικής σκηνής του Δουβλίνου, απασχολώντας χιλιάδες υπαλλήλους και νοικιάζοντας γραφεία γύρω από την περιοχή πόλης, Silicon Docks. Καθώς η εταιρεία σκοπεύει να συνεχίσει να επενδύει στις ιρλανδέζικες επιχειρήσεις της, η απόφαση να μην προχωρήσει με το νέο συμβόλαιο θα τεθεί υπό εξέταση, καθώς οι επενδυτές ζυγίζουν τον αντίκτυπο του κορονοϊού στην πόλη.

Καθώς ο ιός υποχωρεί, η Ιρλανδία βλέπει και πάλι τα φαντάσματα της οικονομικής κρίσης του 2008.

Εταιρείες όπως οι Twitter Inc., Google και Facebook Inc. βοήθησαν στην ανάκαμψη της χώρας μετά από την κατάρρευση της αγοράς ακινήτων, ενώ ξένα κεφάλαια εισρεύσαν σε αυτήν, βοηθώντας στην κατασκευή γραφείων και διαμερισμάτων. Στο δεύτερο τρίμηνο, ωστόσο, οι επιχειρήσεις νοίκιασαν 9.885 τετραγωνικά μέτρα στο Δουβλίνο, τα λιγότερα που έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με τη CBRE Inc.

Την Τρίτη, η μετοχή της Hibernia REIT Plc, στους πελάτες της οποίας περιλαμβάνεται και η Twitter, υποχώρησε κατά 2%. Η μετοχή της Irish Residential Properties REIT plc σημείωσε πτώση 1,4%. Το Sorting Office ανήκει στην εταιρεία Mapletree Investments Pte Ltd, με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία έχει στην κατοχή της και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 61 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Η απόφαση της Google πιθανότατα αντικατοπτρίζει «τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του γεγονότος ότι μεγάλο τμήμα του προσωπικού πιθανώς εργάζεται από το σπίτι ασχέτως με τον Covid», ανέφεραν οι Eamonn Hughes και Barry Egan, αναλυτές της Goodbody Stockbrokers.

Επιμέλεια μετάφρασης: Αμαλία Σοφία Βερούτη

