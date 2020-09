Tesla: Βουτιά για τη μετοχή της εταιρείας που έμεινε εκτός S&P 500

Η μετοχή της Tesla Inc. υποχώρησε στις συναλλαγές της προσυνεδρίασης στην αγορά των ΗΠΑ, αφού η κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων δεν κατάφερε να συμπεριληφθεί στον δείκτη S&P 500, αιφνιδιάζοντας τους επενδυτές που είχαν στοιχηματίσει στην είσοδό της στο δείκτη αναφοράς.

Συγκεκριμένα, η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε περίπου κατά 10% την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά από τα νέα που έγιναν γνωστά την Παρασκευή. Αντί για την Tesla του Elon Musk, η S&P Dow Jones Indices πρόσθεσε την εταιρεία διαδικτυακών λιανικών πωλήσεων Etsy Inc., την κατασκευάστρια γραναζιών τσιπ Teradyne Inc. και την εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας Catalent Inc.

Η Tesla είχε εξαιρετική απόδοση στο χρηματιστήριο των Η.Π.Α. φέτος, σημείωσε άνοδο 400% έως το κλείσιμο της Παρασκευής – τη δεύτερη καλύτερη απόδοση του δείκτη Nasdaq 100 Index μετά από την Zoom Video Communications Inc.

Η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε το τέταρτο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο της τον Ιούλιο, και το πολυδιαφημισμένο γεγονός «Battery Day», που θα πραγματοποιηθεί αργότερα αυτό το μήνα, ειδήσεις που μπορεί να τονώσουν την αισιοδοξία, καθώς πολλοί επενδυτές αναμένουν ότι η εταιρεία θα παρουσιάσει νέες τεχνολογίες εκείνη την ημέρα.

Οι μετοχές της Tesla εισήλθαν σε τροχιά διόρθωσης την περασμένη εβδομάδα, μετά από την ανακοίνωση ότι ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας, Elon Musk, μείωσε το μερίδιο του, και καθώς η αγορά αφομοιώνει με αργούς ρυθμούς το σχέδιο της εταιρείας να πουλήσει μετοχές αξίας έως και 5 εκατ. δολαρίων.

