Γιατί 9 από τις 10 κορυφαίες μετοχές αεροπορικών εταιρειών στον κόσμο αυτή την περίοδο είναι κινέζικες

Οι αεροπορικές εταιρείες της Κίνας βρίσκονται σε καλύτερη θέση σε σχέση με τις ανταγωνίστριες εταιρείες που έχουν πληγεί δραματικά από την πανδημία.

Ο πληθυσμός της χώρας, που ανέρχεται σε 1,4 δισεκατομμύρια, είναι πρόθυμος να ταξιδέψει, το γουάν σημειώνει ράλι ανόδου και το πετρέλαιο γίνεται φθηνότερο.

Σύμφωνα με τον δείκτη του - για τον αεροπορικό κλάδο, 9 από τις 10 κορυφαίες μετοχές αεροπορικών εταιρειών στον κόσμο τους τελευταίους τρεις μήνες είναι κινέζικες, ενώ όλες εκτός από την Αir China Ltd. εμφανίζουν διψήφιο ποσοστό κερδών. Η μία εταιρεία που διαφέρει είναι η InterGlobe Aviation Ltd., η οποία εκμεταλλεύεται τον μεγαλύτερο αερομεταφορέα της Ινδίας, την IndiGo. Είναι η 6η στη λίστα με άνοδο 14%. Την κορυφαία απόδοση εμφανίζει η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, Spring Airlines Co., η οποία κατέγραψε κέρδη 24%.

Η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία έχει πληγεί από την πανδημία, καθώς οι κυβερνήσεις επέβαλαν πρωτοφανείς περιορισμούς μεταξύ συνόρων και οι άνθρωποι έγιναν πιο διστακτικοί απέναντι στα ταξίδια. Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ), η οποία εκπροσωπεί περίπου 290 αεροπορικές εταιρείες, εκτιμά ότι η κίνηση των επιβατών δεν θα ανακάμψει στα προ της πανδημίας επίπεδα πριν από το 2024.

Οι κινέζικες αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν βρεθεί στο απυρόβλητο από την κρίση, αλλά κατάφεραν να ανακάμψουν πολύ πιο γρήγορα χάρη στην τεράστια εγχώρια αγορά και την άρση των περιορισμών για τα ταξίδια, καθώς ο κορονοϊός εκεί τέθηκε υπό έλεγχο.

Η αύξηση των μετοχών επιταχύνθηκε αυτό τον μήνα, γεγονός που αποδίδεται εν μέρει στην ισχυροποίηση του γουάν. Η εξέλιξη αυτή μειώνει το κόστος των αεροπορικών εταιρειών τόσο για καύσιμα όσο και για δάνεια, μερικά από τα οποία έχουν δοθεί σε δολάρια ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες της Κίνας – Air China, China Southern Airlines Co. και China Eastern Airlines Corp. – αναμένεται να είναι μην παρουσιάσουν κέρδη το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τις προβλέψεις αναλυτών που συγκέντρωσε το -. Κάθε μία από αυτές εμφάνισε στο πρώτο εξάμηνο απώλειες άνω των 8 δισεκατομμυρίων γουάν (1,2 δισεκατομμύρια δολάρια).

Ωστόσο, η αισιοδοξία αυξάνεται. Η κίνηση αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά από την αργία της National Day στις αρχές Οκτωβρίου. Επιπλέον, τα επίπεδα εσωτερικής εναέριας κυκλοφορίας το 2021 θα μπορούσαν να είναι 15% υψηλότερα από το 2019, σύμφωνα με την China International Capital Corp.

