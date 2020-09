Τεράστια έκρηξη σημειώθηκε σε στρατιωτική βάση στα προάστια της πόλης Ζάρκα, στην Ιορδανία, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Αμάν, ανέφερε πηγή ασφαλείας.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή της πολύ ισχυρής έκρηξης:

Watch: Video shows the large explosion rocking the outskirts of #Zarqa city, northeast of #Jordan’s capital.https://t.co/lrXn6fA5xn pic.twitter.com/yzuIdg1P0j

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 10, 2020