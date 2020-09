Αρκτική : Η κλιματική αλλαγή είναι «εδώ» με νέα αρνητικά ρεκόρ χαμηλής παγοκάλυψης

Οι επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη στην Αρκτική σοβαρότατες. Αυτό προξενεί στην περιοχή στοιχεία ενός διαφορετικού κλίματος.

Χαρακτηρίζεται λιγότερο από πάγο και χιόνι και περισσότερο από βροχή, δήλωσαν επιστήμονες τη Δευτέρα.

Ήδη, είπαν, ο θαλάσσιος πάγος στην Αρκτική έχει μειωθεί τόσο πολύ που ακόμη και μια εξαιρετικά κρύα χρονιά δε θα δημιουργούσε τόσο πάγο όσο ήταν τυπικό να υπάρχει μέχρι πριν από κάποιες δεκαετίες.

Δύο άλλα χαρακτηριστικά του κλίματος της περιοχής, οι εποχικές θερμοκρασίες του αέρα και ο αριθμός των ημερών βροχής αντί του χιονιού, αλλάζουν με τον ίδιο τρόπο, ανέφεραν οι ερευνητές.

Η Αρκτική συγκαταλέγεται μεταξύ των περιοχών του κόσμου που επηρεάζονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή. Αυτό σημαίνει απότομα αυξανόμενες θερμοκρασίες, λιώσιμο των μόνιμων πάγων κλπ.

Η μελέτη, των Lara Landrum και Marika M. Holland του Εθνικού Κέντρου Ατμοσφαιρικής Έρευνας στο Boulder, Colo, είναι μια προσπάθεια να τεθεί αυτό που συμβαίνει στην περιοχή σε ένα πλαίσιο.

«Όλοι γνωρίζουν ότι η Αρκτική αλλάζει», δήλωσε η Dr. Landrum, επιστήμονας του κλίματος και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Climate Change. «Θέλαμε πραγματικά να κατανοήσουμε σε ποσοτικό επίπεδο αν αυτό είναι ένα νέο κλίμα».

Με άλλα λόγια, είπε, «έχει αλλάξει η Αρκτική τόσο πολύ και τόσο γρήγορα που το νέο κλίμα δε μπορεί να προβλεφθεί από το πρόσφατο παρελθόν;»

Χρησιμοποιώντας χρόνια δεδομένα παρατήρησης από την περιοχή και μοντέλα υπολογιστών, οι ερευνητές διαπίστωσαν: Ο θαλάσσιος πάγος βρίσκεται ήδη σε ένα νέο κλίμα, στην πραγματικότητα.

Η έκταση του πάγου τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά μικρότερη. Ακόμη κι από το χειρότερο επίπεδο πάγων σε ένα έτος που έχει καταγραφεί στα μέσα του 20ου αιώνα.

Ο αρκτικός θαλάσσιος πάγος έχει μειωθεί κατά περίπου 12 τοις εκατό ανά δεκαετία. Έτσι δείχνουν από τότε που ξεκίνησαν οι δορυφορικές μετρήσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Τα 13 χρόνια πιο μειωμένου θαλάσσιου πάγου έχουν συμβεί όλα από το 2007 και έπειτα.

Αυτό το έτος αναμένεται να είναι ρεκόρ ή σχεδόν ρεκόρ μειωμένου πάγου. Αυτό θα καθοριστεί μέχρι το τέλος αυτού του μήνα καθώς τελειώνει η περίοδος τήξης του καλοκαιριού.

Συνολικά, η Δρ Landrum είπε: «Αρχίζουμε να φτάνουμε στο σημείο όπου δεν μπορούμε πλέον να ξέρουμε τι να περιμένουμε».

Global warming is causing the Arctic to shift to an entirely different climate, one characterized less by ice and more by open water, scientists said.https://t.co/2kVS2fKpNu

— The New York Times (@nytimes) September 14, 2020