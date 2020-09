Βίντεο από Μελβούρνη: Αστυνομικοί βγάζουν με τη βία γυναίκα από το αυτοκίνητο σε σημείο ελέγχου Covid

Τα όρια της υπερβολής αγγίζουν πλέον οι αντιδράσεις των αστυνομικών σε διάφορες χώρες, με την Αυστραλία και ιδιαίτερα τη Μελβούρνη, η οποία βρίσκεται στην 4η εβδομάδα καραντίνας λόγω των κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού, να μην αποτελεί εξαίρεση. Μία 29χρονη γυναίκα υπέστη αστυνομική βία σε σημείο ελέγχου Covid λίγο έξω από τη Μελβούρνη, διότι… είχε αφήσει το κινητό της τηλέφωνο μπροστά στο ταμπλό του παρμπρίζ!

Οι αστυνομικοί την περικύκλωσαν στο όχημά της και απαίτησαν να κατεβάσει από το ταμπλό το κινητό τηλέφωνο, διότι, όπως είπαν… «αποκρύπτει το οπτικό της πεδίο και την εμποδίζει να βλέπει καθαρά τον δρόμο». Η νεαρή γυναίκα αρνήθηκε και τότε οι αστυνομικοί την έσυραν με τη βία εκτός του οχήματος, την έριξαν στο έδαφος και της πέρασαν χειροπέδες.

Η Natalie Bonett αρνήθηκε να βγει από το αυτοκίνητο, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι δεν νιώθει ασφαλής, διότι έχουν όπλα.

Τότε οι αστυνομικοί την αρπάζουν και την τραβούν με τη βία εκτός οχήματος, ενώ η ίδια φώναζε: «άσε με» και «δεν μπορώ να αναπνεύσω».

Δείτε το βίντεο:

Victoria Police now saying the woman in this vision will be charged with resisting arrest, assaulting police, offensive language. Here’s the 14 minute clip of her interaction with police. https://t.co/BthAft6gyb https://t.co/GrlTLULvuo

— Rita Panahi (@RitaPanahi) September 13, 2020