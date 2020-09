Ιράν: Ισχυρή έκρηξη κοντά στην Τεχεράνη- Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα μπαταριών νοτιοδυτικά της Τεχεράνης προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, τον τραυματισμό άλλων δέκα και ζημιές σε δεκάδες αυτοκίνητα και τα κτίρια, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η έκρηξη, στην κομητεία Νασιμσάχρ “κατέστρεψε ολοσχερώς το κατάστημα μπαταριών, σκότωσε έναν άνθρωπο και ήταν αιτία να ακρωτηριαστεί ένας άλλος”, δήλωσε ο αρχηγός του τμήματος της τοπικής πυροσβεστικής, Ιράτζ Τορκανί, στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

UPDATE [#Iran] A 3-storey building in Nasim shahr, Tehran, Iran has exploded. Reports of massive destruction. #Tehran #explosion pic.twitter.com/t0h0pWCAy4

— ISCResearch (@ISCResearch) September 11, 2020