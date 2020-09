Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Ιστορική η θητεία της Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ

Με μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δείχνει τη βαθιά γνώση της συνταγματικής και εν γένει νομικής και κοινωνικής πραγματικότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τις προηγούμενες δεκαετίες, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Eλπιδοφόρος αποχαιρέτισε τη φιλελεύθερη διανοούμενη και επί μακρόν δικαστή του ανωτάτου δικαστηρίου των ΗΠΑ, Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, η οποία πέθανε σήμερα το πρωί πλήρης ημερών, ύστερα από πολυετή μάχη με την επάρατη ασθένεια.

We mourn the passing of Ruth Bader Ginsburg, whose tenure on the US Supreme Court was historic. As we acknowledge her tremendous role, we pray that the justice she championed prevail for all people.

— Elpidophoros (@Elpidophoros) September 19, 2020