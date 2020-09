Λευκορωσία: Εκατοντάδες διαδηλώτριες συνελήφθησαν κατά την διάρκεια πορείας διαμαρτυρίας

Οι αστυνομικές δυνάμεις της Λευκορωσίας συνέλαβαν εκατοντάδες διαδηλώτριες κατά την διάρκεια πορείας γυναικών στο Μινσκ κατά του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Περί τις 2.000 γυναίκες συμμετείχαν στην πορεία κρατώντας την λευκή και κόκκινη σημαία της αντιπολίτευσης. Η αστυνομία διέκοψε την πορεία και συνέλαβε εκατοντάδες διαδηλώτριες, σύμφωνα με μαρτυρία δημοσιογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μέλη των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, φορώντας μαύρες στολές και κουκούλες, καθώς και αστυνομικοί με χακί περιβολές και μασκοφόροι αστυνομικοί με πολιτικά προχώρησαν στις συλλήψεις. Εκατοντάδες διαδηλωτές σύρθηκαν στα οχήματα της αστυνομίας.

#Belarus. 73-year-old Nina #Bahinskaya has been detained just a moment ago at a peaceful female rally in #Minsk. She was dragged to a police van. Last Saturday, when she encountered the police,she already felt ill for a while. Again, she is 73 pic.twitter.com/AaI2UaBXp4

