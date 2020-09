Κοροναϊός : Ο δήμαρχος του Λονδίνου ζητάει νέο lockdown από τη Δευτέρα

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν νέοι περιορισμοί για την εξάπλωση του κοροναϊού στο Λονδίνο, με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου να ζητεί να επιβληθεί lockdown από αύριο, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Daily Mail, o Σαντίκ Καν θα ζητήσει και το κλείσιμο των παμπ, των μπαρ και των εστιατορίων από τις 10 το βράδυ.

BREAKING: @SadiqKhan has urged ministers to impose new lockdown curbs for London as early as Monday. — Paul Waugh (@paulwaugh) September 19, 2020

Μέχρι στιγμής το επίκεντρο της πανδημίας στην Αγγλία ήταν τα βορειοανατολικά και τα βορειοδυτικά, όπου ήδη έχουν εφαρμοστεί περιοριστικά μέτρα. Ωστόσο, το Λονδίνο φαίνεται ότι φτάνει τις βαριά επιβαρυμένες αυτές περιοχές καθώς γνωρίζει μια πρωτοφανή έξαρση κρουσμάτων.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, έχει έρθει σε επαφή με το υπουργείο Υγείας και έθεσε στο τραπέζι τις προτάσεις τους, ενώ μια κρίσιμη συνεδρίαση λαμβάνει χώρα σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα) όπου αναμένεται να αποφασιστεί τι μέλει γενέσθαι στη βρετανική μεγαλούπολη.

Τηλεργασία για τους Λονδρέζους

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Ματ Χάνκοκ, είπε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο οι κάτοικοι της πρωτεύουσας να εργάζονται όλοι από το σπίτι.

Ο ίδιος δεν απέκλεισε την πιθανότητα να χρειαστεί ένα δεύτερο lockdown σε όλη τη χώρα.

«Αν όλοι τηρήσουν τους κανόνες τότε μπορούμε να αποφύγουμε κι άλλες καραντίνες σε πανεθνικό επίπεδο, αλλά εμείς βεβαίως θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αναλάβουμε δράση αν αυτό είναι απαραίτητο να γίνει», δήλωσε ο Χάνκοκ.

«Δεν το αποκλείω», αλλά «δεν θέλω να το δω» να γίνεται, πρόσθεσε αναφερόμενος στο lockdown στις δηλώσεις του προς το ίδιο δίκτυο.

Will London’s commuters be asked to work from home this week? Health Secretary Matt Hancock tells @TimesRadio radio: “I wouldn’t rule it out”. — Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) September 20, 2020

Σε δηλώσεις που έκανε νωρίτερα σήμερα στο Sky News ο Χάνκοκ προειδοποίησε τους Βρετανούς, λέγοντας ότι «το έθνος βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο και έχουμε μία επιλογή».

«Η επιλογή αυτή είναι είτε όλοι ακολουθούν τους κανόνες (…) είτε θα χρειαστεί να λάβουμε κι άλλα μέτρα», υπογράμμισε.

Διαδήλωση στο Λονδίνο κατά του lockdown

Με τη φιλολογία για νέο lockdown να γίνεται όλο και πιο έντονη, το Σάββατο χιλιάδες συνωμοσιολόγοι και αρνητές του κοροναϊού βγήκαν στους δρόμους του Λονδίνου για να διαμαρτυρηθούν.

Η συγκέντρωση, μάλιστα, ήταν επεισοδιακή αφού οι διαδηλωτές ήρθαν σε σύγκρουση με την Αστυνομία.

Δεκάδες αστυνομικοί, κάποιοι από τους οποίους έφιπποι, προσπάθησαν να σπάσουν τον κλοιό των διαδηλωτών, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει μπλόκα, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο, να αποτρέψουν τη σύλληψή τους.