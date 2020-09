Κοροναϊός: «Χρειαζόμαστε βοήθεια από τον στρατό» – Lockdown σε 800.000 κατοίκους της Μαδρίτης

Σχεδόν ένα εκατομμύριο κάτοικοι της Μαδρίτης και των περιχώρων της τέθηκαν εκ νέου από σήμερα το πρωί, και για περίοδο δύο εβδομάδων, υπό αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις τους στην προσπάθεια να ανακοπεί η έκρηξη των μολύνσεων της Covid-19 στην ισπανική πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή.

Στο Πουέντε ντε Βαγιέκας, μία από τις νότιες συνοικίες της Μαδρίτης που έχουν τεθεί στο στόχαστρο αυτών των μέτρων, αυτοκίνητα της αστυνομίας σταματούσαν στην τύχη οχήματα που έμπαιναν ή έβγαιναν από τη συνοικία προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι ο οδηγός είχε ένα έγγραφο που δικαιολογούσε τη μετακίνησή του, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ησυχία και μία κάποια παραίτηση κυριαρχούσαν στους δρόμους αυτής της φτωχής συνοικίας, αν και οι ανακοινώσεις της περασμένης Παρασκευής από την περιφερειακή κυβέρνηση της δεξιάς οδήγησαν χθες Κυριακή εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές της Αριστεράς να εκφράσουν την οργή τους απέναντι στα μέτρα που θέτουν στο στόχαστρο κυρίως τις πιο φτωχές ζώνες της πρωτεύουσας και των προαστίων της.

«Φαντάζομαι ότι έπρεπε να γίνει κάτι» απέναντι στην αναζωπύρωση των μολύνσεων κοροναϊού, σχολίασε ο Γκουστάβο Οχέδα, 56 ετών, που επέστρεφε σπίτι του έπειτα από νυχτερινή εργασία σε μια βιομηχανική ζώνη στα περίχωρα της Μαδρίτης, λέγοντας ότι είχε άδεια από τον εργοδότη του που δικαιολογούσε τη μετακίνησή του.

«Τώρα, είναι τα μέτρα αυτά τα πλέον κατάλληλα, δεν είμαι σίγουρος» συνέχισε, διερμηνεύοντας τις αμφιβολίες που προκλήθηκαν από την ανακοίνωση, την Παρασκευή, της προέδρου της περιφερειακής κυβέρνησης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο.

Οι περίπου 800.000 άνθρωποι που επηρεάζονται από την απόφαση αυτή (σε έναν συνολικό πληθυσμό 6,6 εκατομμυρίων κατοίκων στη Μαδρίτη και στη γύρω περιοχή) δεν μπορούν πλέον να εγκαταλείψουν τη συνοικία τους παρά μόνο για πολύ συγκεκριμένους λόγους: για να πάνε στη δουλειά τους ή στο σχολείο/στη σχολή τους, στον γιατρό, για να απαντήσουν σε μια νομική κλήτευση ή ακόμη για να ασχοληθούν με εξαρτώμενα άτομα.

Οι αρχές έχουν πει ότι θα αποφύγουν να επιβάλουν πρόστιμα στους παραβάτες τις πρώτες δύο ημέρες.

Έπειτα από δύο εβδομάδες εφαρμογής των μέτρων αυτών, θα καταρτιστεί ένας απολογισμός ώστε να καθοριστεί αν πρέπει να παραταθούν, να χαλαρώσουν ή, αντίθετα, να αυστηροποιηθούν.

Ο σκοπός των περιφερειακών αρχών, που είναι οι αρμόδιες στα θέματα της πολιτικής υγείας, αλλά και εκείνος και της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ, είναι να αποφευχθεί η επιβολή ενός γενικού lockdown παρόμοιου με εκείνου της περασμένης άνοιξης, ο οικονομικός αντίκτυπος του οποίου υπήρξε καταστροφικός.

Όμως πολλοί ειδικοί εκτιμούν πως τα μέτρα αυτά ελήφθησαν πολύ αργά και αμφιβάλλουν κατά πόσον θα μπορέσουν να σταματήσουν τον πολλαπλασιασμό των περιστατικών.

Η Μαδρίτη και η γύρω περιοχή έχουν ξαναγίνει το επίκεντρο της πανδημίας στην Ισπανία, μια από τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πληγεί πιο σκληρά από την πανδημία της Covid-19.

Οι συνοικίες της πρωτεύουσας και τα γειτονικά προάστια που επηρεάζονται από αυτούς τους περιορισμούς εμφανίζουν όλα μια αναλογία μόλυνσης μεγαλύτερη των 1.000 περιστατικών ανά 100.000 κατοίκους τις δύο τελευταίες εβδομάδες, ένα επίπεδο το οποίο η Ντίαθ Αγιούσο, πρόεδρος της περιφέρειας, είχε χαρακτηρίσει την Παρασκευή «σοβαρότατο».

Όμως οι αντίπαλοί της υποστηρίζουν ότι ορισμένοι δήμοι η αναλογία των οποίων υπερβαίνει τα 1.000 εξαιρέθηκαν από τα μέτρα αυτά.

Άλλοι επικρίνουν επίσης το γεγονός ότι τα πάρκα και οι δημόσιοι κήποι σε αυτές τις συνοικίες έκλεισαν, ενώ τα μπαρ και τα εστιατόρια υποχρεούνται απλώς να περιορίσουν τον αριθμό των πελατών που μπορούν να υποδεχθούν στο 50% της ικανότητας των εγκαταστάσεών τους.

Η περιφερειακή κυβέρνηση αποφάσισε επίσης με μειώσει σε όλη την περιοχή από 10 σε 6 τον αριθμό των ανθρώπων που μπορούν να συγκεντρώνονται σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο.

