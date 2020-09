Πάιατ: Δέσμευσή μας η διασφάλιση του ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο

Ακόμη ένα μήνυμα στήριξης φτάνει από τις ΗΠΑ προς την Ελλάδα, σε μια περίοδο που η Ανατολική Μεσόγειος θυμίζει καζάνι που βράζει και η τουρκική προκλητικότητα συνεχίζεται.

Μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με στελέχη του αμερικανικού κρατικού χρηματοδοτικού οργανισμού, International Development Finance Corporation, στην οποία ήταν παρόντες οι υπουργοί Ανάπτυξης, Αδωνις Γεωργιάδης, και Περιβάλλοντος, Κωστής Χατζηδάκης, και στην οποία δόθηκε έμφαση στην ταχεία υλοποίηση μεγάλων ξένων επενδύσεων, ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ, υπογράμμισε τη σπουδαιότητα του ρόλου της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συγκεκριμένα ο κ. Πάιατ, στο Twitter, στο βίντεο που ανέβασε από τα Ναυπηγεία της Ελευσίνας, όπου φαίνεται να προχωρά με υπουργούς της ελληνικής κυβέρνησης, γράφει τα εξής:

«Μέσα από την αντιπροσωπεία μας αντανακλάται η δέσμευση της Αμερικής, ως στενού συμμάχου, να βρίσκεται στο πλευρό της Ελλάδας, στο θέμα της ανάπτυξης της οικονομίας, όπως και στο ζήτημα διασφάλισης του ρόλου της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας σε μια δύκολη περιοχή».

.@USAmbPyatt on @DFCgov visit: What this broad and deep delegation reflects is the U.S. commitment to be a strong partner of Greece in helping to grow the economy, but also continuing to develop Greece’s role as a pillar of stability in a strategically complicated region… pic.twitter.com/hV7bPAGaMV

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) September 21, 2020