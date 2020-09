Πρεσβεία ΗΠΑ στην Άγκυρα: Δεν έχει νομική ισχύ ο Χάρτης της Σεβίλλης για τα θαλάσσια σύνορα Ελλάδας-Κύπρου

Με ανάρτηση στο Twitter η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα, υποστηρίζει πως ο «Χάρτης της Σεβίλλης», όπου καταγράφεται η



σύνδεση ελληνικής και κυπριακής ΑΟΖ, δεν έχει νομική σημασία.

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα, η χώρα δεν παίρνει θέση σε ζητήματα διαφορών θαλάσσιων συνόρων άλλων κρατών. Τονίζει, δε, ότι κατανοεί και πως ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί τον Χάρτη της Σεβίλλης νομικά δεσμευτικό έγγραφο. Τέλος, καλεί Ελλάδα και Τουρκία να ξεκινήσουν τις διερευνητικές επαφές όσο πιο σύντομα γίνεται, καθώς οι ΗΠΑ, όπως επισημαίνει η πρεσβεία στην Αγκυρα, στηρίζουν τον διάλογο και τη διαπραγμάτευση.

Ο λεγόμενος «Χάρτης της Σεβίλης», ο οποίος αποτυπώνει την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας Ελλάδας και Κύπρου, βάση των



προβλέψεων του Δικαίου της Θάλασσας. Πρόκειται για μελέτη που εξεπόνησε τη δεκαετία του 2000 το πανεπιστήμιο της Σεβίλλης, μετά από εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου της θαλάσσης στη Ν.Α Μεσόγειο



και τον καθορισμό Α.ΟΖ. σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δοθέντος πως σύμφωνα με τη σύμβαση UNCLOS τα νησιά διαθέτουν αιγιαλίτιδα ζώνη και ΑΟΖ, οι χάρτες της μελέτης του πανεπιστημίου της Σεβίλλης, οριοθετεί δικαίωμα ΑΟΖ και στο Καστελόριζο, επιτρέποντας σύνδεση ελληνικής και κυπριακής ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο, προκαλώντας «πονοκέφαλο» στους προκλητικούς γεωπολιτικούς σχεδιασμούς της Άγκυρας.

Η δήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Άγκυρα, αναπαρήχθη από πολλά τουρκικά ΜΜΕ («Hurriyet», «Yeni Safak» κ.α.) σε διθυραμβικούς τόνους.

Δείτε την ανάρτηση:

There has been much commentary in the Turkish press regarding the so-called “Seville Map”… pic.twitter.com/cCw6yYJ1Md

— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) September 21, 2020