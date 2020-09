Πώς η έκρηξη των ηλεκτρονικών αγορών εκτίναξε στα ύψη τα ναύλα στις θαλάσσιες μεταφορές

Η έκρηξη των διαδικτυακών αγορών στις ΗΠΑ έχει εκτινάξει τα ναύλα των θαλάσσιων μεταφορών σε ύψη ρεκόρ, στηρίζοντας τη ναυτιλιακή αγορά εμπορευματοκιβωτίων στην Ασία.

Οι εξαγωγές οικιακών συσκευών από τη Νότια Κορέα προς τις ΗΠΑ σημείωσαν άλμα 51% τον Αύγουστο σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καταγράφοντας αύξηση για τρίτο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελωνειακής υπηρεσίας της Κορέας. Οι αποστολές υπολογιστών, notebooks και άλλων gadget αυξήθηκαν κατά 169%.

Η αυξημένη καταναλωτική ζήτηση είχε ως αποτέλεσμα τα ναύλα των πλοίων στις διαδρομές που διασχίζουν τον Ειρηνικό να τριπλασιαστούν σε σχέση με το χαμηλό που κατέγραψαν τον Μάρτιο, όταν λόγω της πανδημίας τα σύνορα ήταν κλειστά και η οικονομική δραστηριότητα είχε σχεδόν σταματήσει.

Καθώς μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού παρέμεινε κλεισμένο στα σπίτια, η ζήτηση για ηλεκτρονικά αγαθά και είδη ιδιοκατασκευών εκτοξεύτηκε. Οι έμποροι λιανικής πώλησης και οι καταναλωτές σκέφτονται πλέον τις διακοπές των Χριστουγέννων και σπεύδουν να εφοδιαστούν ανάλογα.

«Η πανδημία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές ξοδεύουν χρήματα», δήλωσε ο Um Kyung-a, αναλυτής της Shinyoung Securities Co. στη Σεούλ. «Επειδή παρέμειναν στο σπίτι περισσότερο από ποτέ, τα περισσότερα χρήματα που ξοδεύουν είναι για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και αυτό ωφελεί τις ναυτιλιακές εταιρείες».

Η τιμή των ναύλων στη spot αγορά για τη μεταφορά ενός container 40 ποδιών στο Λος Άντζελες από τη Σαγκάη, αυξήθηκε στα 3.922 δολάρια την Πέμπτη, τα υψηλότερα επίπεδα από τότε που άρχισαν να ανακοινώνονται τα σχετικά δεδομένα, στα μέσα του 2011, σύμφωνα με τον Drewry World Container Index. Τα ναύλα υποχώρησαν στο χαμηλό των 1.318 δολαρίων, στις 12 Μαρτίου 2020.

Η μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία της Νότιας Κορέας, η HMM Co., ναύλωσε ένα επιπλέον πλοίο χωρητικότητας 4.600 teu, στις 30 Σεπτεμβρίου, στο Λος Άντζελες από την Μπουσάν, κατόπιν αιτήματος τοπικών πελατών, όπως επισήμανε στο -. Στους πελάτες της HMM περιλαμβάνονται εταιρείες logistics όπως η Samsung SDS Co., η Pantos Co. της LG Group και η Hyundai Glovis Co. Η HMM διέθεσε επίσης ένα επιπλέον πλοίο τον Αύγουστο.

Η εξέλιξη αυτή βοηθά σημαντικά και στα κέρδη.

Τον περασμένο μήνα η ΗΜΜ εμφάνισε τα πρώτα τριμηνιαία λειτουργικά κέρδη εδώ και πάνω από πέντε χρόνια. Η A.P. Moller-Maersk A/S, η μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι μπορεί να εμφανίσει φέτος 1,5 δισ. δολάρια περισσότερα λειτουργικά κέρδη από τα αναμενόμενα.

«Με την Black Friday και τις διακοπές των Χριστουγέννων να πλησιάζουν, οι προοπτικές στον κλάδο των containerships είναι θετικές μέχρι το τέλος του έτους, ακόμη και τον Ιανουάριο», εκτίμησε ο Um.

