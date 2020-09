Ελληνοτουρκικά: Θετικές οι πρώτες διεθνείς αντιδράσεις για την επανέναρξη των διερευνητικών

Μόνο θετικά σχόλια και αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της τεταμένης κατάστασης στην Ανατολική Ευρώπη συγκέντρωσε η επικείμενη επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Τόσο το State Department, όσο και το ΝΑΤΟ, ο ρόλος των οποίων είναι καθοριστικός στην επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών, χαιρέτισαν τις εξελίξεις και αναφέρθηκαν σε ευκαιρία αποκλιμάκωσης της έντασης.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η οποία είχε συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Very useful exchange with President @RTErdogan on developments in the Eastern Mediterranean and on migration. I welcome the planned launch of talks with Greece, which are essential for stability in the Eastern Mediterranean and for a constructive relationship with the EU. pic.twitter.com/5mWKTh6dZc

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 23, 2020