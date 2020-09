Τζον Λένον : H συγγνώμη του δολοφόνου του 40 χρόνια μετά

Έχουν περάσει 40 χρόνια σχεδόν από το μοιραίο βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου του 1980, όταν ο Τζον Λένον πέφτει νεκρός από τις σφαίρες του 25χρονου Μαρκ Τσάπμαν, μπροστά στα μάτια της συζύγου του Γιόκο Όνο, έξω από διαμέρισμά τους στην Νέα Υόρκη, συγκλονίζοντας ολόκληρο τον πλανήτη.

Τέσσερις δεκαετίες μετά ο δολοφόνος του θρυλικού «σκαθαριού» φαίνεται πως έδειξε για πρώτη φορά, δείγματα μεταμέλειας σε μία ακόμη απέλπιδα προσπάθεια να αποφυλακιστεί.

Σύμφωνα με με όσα μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ ο Τσάπμαν ζήτησε συγγνώμη από τη Γιόκο Όνο για τη δολοφονία του συζύγου της Τζον Λένον, κατά τη διάρκεια ακρόασης που έλαβε χώρα τον προηγούμενο μήνα και στην οποία του αρνήθηκε το 11ο αίτημα του για αναστολή της ποινής φυλάκισης του.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο Τσάπμαν δήλωσε ότι η δολοφονία του 40χρονου μουσικού είχε μοναδικό σκοπό την προσωπική του «δόξα», προσθέτοντας ότι για αυτή του την πράξη του αξίζει η θανατική ποινή.

Τη χαρακτήρισε «αποτρόπαια πράξη», αναφέροντας ότι έχει επίγνωση ότι μπορεί να περάσει και το υπόλοιπο της ζωής του στην φυλακή.

«Τον δολοφόνησα… γιατί ήταν πολύ, πολύ, πολύ διάσημος και αυτός είναι ο μοναδικός λόγος που εγώ αναζητούσα τόσο πολύ, πολύ, πολύ την προσωπική δόξα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τσάπμαν κατά τη διάρκεια της ακρόασης, χαρακτηρίζοντας την πράξη του «υπερβολικά εγωιστική».

«Θέλω απλώς να επαναλάβω ότι λυπάμαι για το έγκλημά μου. Δεν έχω καμία δικαιολογία. Ήταν για την δόξα. Νομίζω ότι είναι το χειρότερο έγκλημα που θα μπορούσε να κάνει ένας σε κάποιον που είναι αθώος.

Ήταν υπερβολικά διάσημος. Δεν τον σκότωσα εξαιτίας του χαρακτήρα του. Ήταν είδωλο. Ήταν κάποιος που μίλησε για πράγματα για τα οποία μπορούμε τώρα να μιλήσουμε και είναι εξαιρετικός.

Τον δολοφόνησα γιατί ήταν πολύ, πολύ, πολύ διάσημος και αυτός είναι ο μόνος λόγος και αναζητούσα πολύ, πολύ, πολύ να δοξάσω τον εαυτό μου, πολύ εγωιστικό. Θέλω να προσθέσω και να το τονίσω πολύ. Ήταν μια εξαιρετικά εγωιστική πράξη. Λυπάμαι για τον πόνο που της προκάλεσα. Το σκέφτομαι συνέχεια» δήλωσε ο Τσάπμαν κατά τη διάρκεια της απολογίας του .

