«Καμπανάκι» από το ECDC: Η κρίση του κοροναϊού δεν είναι πίσω μας

Tο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) δημοσίευσε την ενημερωμένη εκτίμηση κινδύνου σχετικά με την πανδημία COVID-19 σε συνδυασμό με σύνολο οδηγιών για μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις (όπως υγιεινή χεριών, φυσική απόσταση, καθαρισμός και αερισμός).

Η ενημερωμένη εκτίμηση κινδύνου δείχνει ότι τα ποσοστά αυξήθηκαν σταθερά σε ολόκληρη την ΕΕ και το Ηνωμενο Βασίλειο από τον Αύγουστο, και ότι τα μέτρα που ελήφθησαν δεν ήταν πάντα επαρκή για τη μείωση ή τον έλεγχο της έκθεσης. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα στο πρώτο σημάδι νέων εστιών.

Αυτό περιλαμβάνει την ενίσχυση των τεστ και τον εντοπισμό επαφών, τη βελτίωση της δημόσιας παρακολούθησης της υγειονομικής περίθαλψης, τη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης σε εξοπλισμό ατομικής προστασίας και σε φάρμακα.

«Τελευταία ευκαιρία να αποφύγουμε επανάληψη της άνοιξης»

Η Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου επισήμανε ότι «με ορισμένα κράτη- μέλη να αντιμετωπίζουν υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων από ό,τι κατά τη διάρκεια της αιχμής του Μαρτίου, είναι απολύτως σαφές ότι αυτή η κρίση δεν είναι πίσω μας».

We cannot lower our guard. This crisis is not behind us. Today’s @ECDC_EU #COVID19 #RapidRiskAssessment shows that control measures in some Member States have not been effective enough, or not been enforced or followed as they should have. #StrongerTogether https://t.co/m7sTF18H0C — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) September 24, 2020

Kαι τόνισε: «Όλοι πρέπει να ενεργήσουμε αποφασιστικά και να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι έτοιμα να εφαρμόσουν μέτρα ελέγχου αμέσως και την κατάλληλη στιγμή, στο πρώτο σημάδι πιθανών νέων εστιών. Αυτή μπορεί να είναι η τελευταία μας ευκαιρία να αποτρέψουμε την επανάληψη της περασμένης άνοιξης».

We are at a decisive moment. And everyone has to act decisively too. It might be our last chance to prevent a repeat of last spring. All Member States must be ready to roll out measures immediately and at the right time#StrongerTogether #COVID19 pic.twitter.com/nruqGDcUts — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) September 24, 2020

Δεν αρκούν μάσκες, υγιεινή και αποστάσεις

H Άντρια Αμόν, διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, σημείωσε ότι «βλέπουμε επί του παρόντος μια ανησυχητική αύξηση στον αριθμό των περιπτώσεων COVID-19 που εντοπίστηκαν στην Ευρώπη».

Kαι επισήμανε: «Μέχρι να υπάρχει διαθέσιμο ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο, η ταχεία αναγνώριση, ο έλεγχος και η καραντίνα επαφών υψηλού κινδύνου είναι μερικά από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση της μετάδοσης. Είναι επίσης ευθύνη όλων να διατηρούν τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας, όπως σωματική απόσταση, υγιεινή χεριών και παραμονή στο σπίτι όταν αισθάνεστε άρρωστοι. Η πανδημία δεν έχει τελειώσει».

#ECDC Director Andrea Ammon: “We all must maintain the necessary personal protective measures such as #PhysicalDistancing, #HandHygiene and staying at home when feeling ill.” REMEMBER!

The pandemic is far from over! Report: https://t.co/PhjD9JHcAL pic.twitter.com/RBbiOjK000 — ECDC (@ECDC_EU) September 24, 2020

Σύμφωνα με την εκτίμηση επικινδυνότητας του ECD, μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις όπως φυσική απόσταση, υγιεινή και χρήση μασκών προσώπου έχουν αποδειχθεί ότι δεν είναι αρκετά για τη μείωση ή τον έλεγχο της έκθεσης.

Ταυτόχρονα, ο αντίκτυπος των αυξημένων ποσοστών ποικίλει μεταξύ των χωρών. Ενώ σε ορισμένες χώρες η αύξηση επηρεάζει κυρίως τους νέους (ηλικίας 15 έως 49 ετών) με αποτέλεσμα κυρίως ήπιες και ασυμπτωματικές περιπτώσεις, σε άλλες χώρες η αύξηση οδηγεί σε περισσότερους θανάτους μεταξύ των ηλικιωμένων.

Η τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση δημιουργεί αυξανόμενο κίνδυνο για ομάδες κινδύνου και εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και ζητεί άμεση στοχοθετημένη δράση για τη δημόσια υγεία.

Το ECDC προσδιορίζει στην εκτίμηση του κινδύνου διάφορες επιλογές αντιμετώπισης, όπως η ενίσχυση της δυνατότητας υγειονομικής περίθαλψης και η στόχευση δράσεων δημόσιας υγείας σε ευάλωτα άτομα και εργαζόμενους στον τομέα της υγείας.

Ζητεί μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, στρατηγικές δοκιμών, ανίχνευση επαφών, μέτρα καραντίνας, επαρκή επικοινωνία κινδύνου και μέτρα προστασίας της ψυχικής υγείας.

Μεγάλη ανησυχία για επτά χώρες της ΕΕ

Επτά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ισπανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία, Ουγγαρία, Τσεχία και Μάλτα) παρουσιάζουν μια εξέλιξη της επιδημίας της Covid-19 η οποία προκαλεί «μεγάλη ανησυχία» και σημαίνει αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας, ανακοίνωσε σήμερα εκφράζοντας την ανησυχία του το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Σύμφωνα με μια νέα έκθεση αξιολόγησης των κινδύνων, η οποία δημοσιοποιήθηκε από την εν λόγω ευρωπαϊκή υπηρεσία που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση των επιδημιών, αυτή η ομάδα χωρών παρουσιάζει «μια πιο αυξημένη αναλογία σοβαρών κρουσμάτων ή νοσηλείας» μαζί με αύξηση της θνησιμότητας που έχει «ήδη παρατηρηθεί» ή «μπορεί να παρατηρηθεί σύντομα».

Η ανησυχία σ’ αυτές τις επτά χώρες οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η αύξηση των κρουσμάτων αφορά εκεί τους ηλικιωμένους, ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η άνοδος των κρουσμάτων Covid-19 εντοπίζεται κυρίως στους πιο νέους ενηλίκους, οι οποίοι διατρέχουν ως εκ τούτου μικρότερο κίνδυνο.

Η κατάσταση αυτή αφορά τη Βρετανία και δώδεκα χώρες της ΕΕ (Γαλλία, Αυστρία, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βέλγιο και Σουηδία), σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία που έχει την έδρα της στη Στοκχόλμη.

Όμως τις τελευταίες ημέρες η πλειονότητα σ’ αυτή την κατηγορία «μοιάζει να πλησιάζει πολύ ανησυχητικά τα κριτήρια», κυρίως επειδή εκδηλώνονται νέα κρούσματα στους ηλικιωμένους, υπογραμμίζει το ECDC.

Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες που είναι σε σταθερή κατάσταση

Τέλος σε σταθερή κατάσταση θεωρείται πως βρίσκονται οι υπόλοιπες χώρες, όπου ο κίνδυνος είναι «μικρός» για τον γενικό πληθυσμό και «μέτριος» για τα ευάλωτα πρόσωπα: πρόκειται για τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Λιθουανία και, εκτός ΕΕ, τη Νορβηγία.

Το ECDC υπογραμμίζει πως μέσα στην ΕΕ «ο πληθυσμός παραμένει ευάλωτος σε αυξημένο βαθμό, τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν πως το επίπεδο της ανοσίας στον πληθυσμό είναι κάτω του 15% στις περισσότερες από τις περιφέρειες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου».

«Οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να μπορούν να μολυνθούν», υπογράμμισε η διευθύντρια του ECDC Αντρέα Αμόν.

«Αυτό που παρατηρούμε σε πολλές χώρες, όχι μόνο στην Ισπανία, είναι πως ένα μεγάλο μέρος των σημερινών μολύνσεων οφείλεται σε ιδιωτικές συγκεντρώσεις, σε μεγάλα οικογενειακά δείπνα ή σε κάθε είδους συγκεντρώσεις με φίλους ή συγγενείς», υπογράμμισε.

Η επικεφαλής του ECDC αρνήθηκε αντίθετα να ζητήσει γενικό κλείσιμο των καταστημάτων, των εστιατορίων ή των μπαρ. «Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο που μπορούμε να εξασφαλίσουμε» ή όχι «το βασικό μέτρο» της φυσικής απόστασης στους χώρους αυτούς, τόνισε.

