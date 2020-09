Νιγηρία: Στους 23 ανέρχονται οι νεκροί από την ανατροπή βυτιοφόρου που έπιασε φωτιά (βίντεο)

Στους 23 ανέρχονται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους σήμερα από πυρκαγιά που ξέσπασε μετά την ανατροπή ενός βυτιοφόρου, γεμάτου με καύσιμα, σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στην κεντρική Νιγηρία, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Μουχαμαντού Μπουχάρι.

«Ο θάνατος 23 ανθρώπων είναι ένα νέο δυσάρεστο και θλιβερό συμβάν στον μακροσκελή κατάλογο των τραγωδιών που πλήττουν τη χώρα μας», δήλωσε ο αρχηγός του κράτους σε ανακοίνωσή του.

#BREAKING: a petrol tanker exploded in #Nigeria, claiming the lives of 23. The state fire dept. didn’t show up for 2 hrs, leaving locals to tame the flames. Looks like incompetence is the theme in#Nigeria. No wonder #Inflation is 31.42%/yr.pic.twitter.com/7LxsGZMUvn

