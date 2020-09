Κοροναϊός: Αρνητικό το τεστ του Σαρλ Μισέλ – Μπρος ολοταχώς για τη Σύνοδο Κορυφής

Αρνητικό βγήκε το δεύτερο τεστ για κοροναϊό στο οποίο υποβλήθηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου του.

Κατόπιν τούτου, ο Σαρλ Μισέλ δεν χρειάζεται να παραμείνει σε καραντίνα και συνεχίζει τις προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει 1 και 2 Οκτωβρίου, σημείωσε ο Μπάρεντ Λέιτς.

The @eucopresident today tested negative for COVID after a negative test on Monday. ⁰

The President is no longer in quarantine and continues preparing the special European Council of October 1 and 2 #EUCO

— Barend Leyts (@BarendLeyts) September 25, 2020