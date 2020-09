Συντριβή αεροσκάφους στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 22 νεκροί – Συγκλονιστικές εικόνες

View this post on Instagram

В Чугуеве произошла авиакатастрофа! Класс самолёта и подробности неизвестны. Последствия мы видим на видео! Больше в нашем Telegram канале. #netipichnyi_kharkov #харьков #kharkov #kharkiv #самолёт #крушение #чугуев