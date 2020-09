Folli Follie: Κάτω του 5% το ποσοστό της Fidelity – Στο 9,97% η JP Morgan

Αύξηση του ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου της J.P. Morgan Securities στη Folli Follie με ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο κάτω του 5% της Fidelity Management & Research LLC, ανακοίνωσε η Folli Follie.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις:

Η Folli Follie , σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 3556/2007 και την υπ’ αριθμ. 1/434/3.7.2007 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και βάσει σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από την JPMorgan Chase & Co. στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, γνωστοποιεί ότι έλαβε χώρα σημαντική μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας στις 21 Σεπτεμβρίου 2020.

H J.P.Morgan Securities plc (ελεγχόμενη εμμέσως από την JPMorgan Chase & Co.) αύξησε την άμεση συμμετοχή της πάνω από το όριο του 5% και, ειδικότερα, μετά την συναλλαγή η J.P.Morgan Securities plc κατέχει 6.537.230 μετοχές και 6.537.230 δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,76% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, καθώς και 143.000 δικαιώματα ψήφου μέσω ενός χρηματοοικονομικού μέσου Right to Recall, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,21% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Συνεπώς, βάσει της ανωτέρω γνωστοποίησης, η εταιρεία JPMorgan Chase & Co. κατέχει έμμεσα ποσοστό 9,97% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Με ξεχωριστή ανακοίνωση η Folli Follie ενημερώνει ότι η “Fidelity Management & Research LLC” (εταιρεία ελεγχόμενη από την FMR LLC), η οποία κατείχε 6.694.812 μετοχές και 6.694.812 δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 9,99% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου, μείωσε το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία κάτω από το όριο του 5%.