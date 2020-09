Η σύμβουλος του Μπορέλ «ξαναχτυπά»: Ξεχάστε τις κυρώσεις στην Τουρκία

«Ξεχάστε τις κυρώσεις, δεν είναι αυτός ο τρόπος να ασκηθεί επιρροή επί της Τουρκίας» δήλωσε μεταξύ άλλων η Νάταλι Τότσι, σύμβουλος του Ζοζέπ Μπορέλ, εκτιμώντας πως δεν θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Την ώρα που -σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο- οι κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας παραμένουν στο τραπέζι ενόψει της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (1-2 Οκτωβρίου) η σύμβουλος του ύπατου εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Ζοσέπ Μπορέλ, «ξαναχτυπά».

Μιλώντας σε διαδικτυακή εκδήλωση του German Marshall Fund of the United States, στις Βρυξέλλες, αφού εξέφρασε τη διαφωνία της σχετικά με ενδεχόμενο σενάριο κυρώσεων, υποστήριξε πως αυτό που χρειάζεται είναι «ένα πραγματικό reset, μια επανέναρξη των σχέσεων ΕΕ – Τουρκίας» μέσω του εκσυγχρονισμού της Τελωνειακής Ενωσης.

.@NathalieTocci: What really needs to be worked on is a reset in the EU-Turkey relationship and a reset which is not simply replacing one transactional form of engagement with another transactional form, but bringing back this relationship in a contractual rules based framework

— German Marshall Fund (@gmfus) September 25, 2020