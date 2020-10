Ιρακινό Κουρδιστάν : Ιρανική… επίθεση με ρουκέτες εναντίον αμερικανών στρατιωτών

Ιρακινές παραστρατιωτικές ομάδες που στηρίζονται από το Ιράν εξαπέλυσαν επίθεση με ρουκέτες το βράδυ της Τετάρτης με στόχο αμερικανούς στρατιώτες στην ημιαυτόνομη περιοχή του ιρακινού Κουρδιστάν, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

«Εξι ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τα όρια του χωριού Σεΐχ Αμίρ, στην επαρχία Νινευή, από τις Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης, στοχεύοντας τις δυνάμεις του συνασπισμού (σ.σ. με επικεφαλής τις ΗΠΑ) στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αρμπίλ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

LATEST: Kurdistan Region’s counter-terrorism says that six rockets were launched toward Erbil International Airport from Sheikh Amir village in Nineveh province by Hashd al-Shaabi militants, but did not reach the airport, according to a statement from the body. pic.twitter.com/O7k6DeQ5TI

