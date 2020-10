Με το κανάλι Fox «τα βάζει» ο Τραμπ μετά το ντιμπέιτ – Αποκαλεί ξανά κοιμισμένο τον Μπάιντεν

«Ξεσπάθωσε» και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ μετά το χαοτικό ντιμπέιτ στο Κλίβελαντ του Οχάιο, όπου ακούστηκαν ύβρεις και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί ανάμεσα στους δύο μονομάχους. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το κανάλι Fox ότι παίρνει συνεντεύξεις από αποτυχημένους πολιτικούς, ενώ αποκάλεσε για ακόμη μια φορά κοιμισμένο τον Τζο Μπάιντεν.

Στην πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν, στην οποία όπως διατείνονται τα μεγαλύτερα αμερικανικά δίκτυα νικητής αναδείχθηκε ο υποψήφιος με τους Δημοκρατικούς, θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν βγήκε κάτι ιδιαίτερο στο φως.

Τουναντίον, το χάος επισκίασε την ατζέντα των υποψηφίων για την προεδρία των ΗΠΑ. Στα ψιλά δεν πέρασε, ακόμη, και η αδράνεια του παρουσιαστή του καναλιού Fox, Κρις Γουάλλας, o οποίος κάθε άλλο παρά κατάφερε να συντονίσει με επιτυχία τη συζήτηση.

Ενδιαφέρον παρουσίασαν, μετά το ντιμπέιτ, οι τοποθετήσεις Τραμπ και Μπάιντεν. Ο Δημοκρατικός υποψήφιος δήλωσε ότι ο αμερικανικός λαός δεν θα ανεχτεί να μην φύγει από την εξουσία ο Τραμπ εάν ηττηθεί, ενώ ο Τραμπ τα έβαλε με το κανάλι Fox, από το οποίο προέρχεται ο δημοσιογράφος – συνονιστής του πρώτου ντιμπέιτ.

Στο αγαπημένο του μέσο, το Twitter, ο αιχμηρός Τραμπ έγραψε τα εξής: «Είναι τόσο περίεργο να βλέπεις το Fox να παίρνει συνεντεύξεις μόνο από αποτυχημένους Δημοκρατικούς, όπως από τον βουλευτή, Τιμ Ράιαν, ο οποίος πήρε ποσοστό 0% στον πρόσφατο αγώνα για το χρίσμα των Δημοκρατικών, και ακολουθεί τον κοιμησμένο Τζο οπουδήποτε πηγαίνει. Τι διαφορά από το παρελθόν. Πάντως εμείς θα νικήσουμε όπως και να’χει».

So weird to watch @FoxNews interviewing only failed Dems, like Represenative Tim Ryan of Ohio, who got zero percent in his recent presidential run, and following Sleepy Joe’s train to wherever. What a difference from the past – But we will win anyway!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2020