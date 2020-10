Σλοβενία: Η ΕΕ να υποστηρίξει με κάθε τρόπο την Ελλάδα απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα

Εν μέσω πυρετωδών διαβουλεύσεων στη Σύνοδο Κορυφής, με το καυτό ζήτημα της αντιμετώπισης της τουρκικής προκλητικότητας να δυναμιτίζει το κλίμα, ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας, Γιάνεζ Γιάνσα, έστειλε ηχηρό μήνυμα στήριξης στην Ελλάδα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κινήσεις παραβατικότητας από την Άγκυρα θα πρέπει να τιμωρούνται με κάθε μέσο.

«Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις μονομερείς ενέργειες εξόρυξης υδρογονανθράκων και παραβιάσης των κυριαρχικών δικαιωμάτων Κύπρου και Ελλάδας. Όλες οι διαφορές πρέπει να επιλύονται μέσω διαλόγου, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Η ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα που υποστηρίζουν την Ελλάδα», σημείωσε στο Twitter o Γιάνσα.

🇹🇷 must stop unilateral hydrocarbon exploration activities and violations of the sovereign rights of the Republic of Cyprus 🇨🇾 and Greece 🇬🇷. All differences must be resolved through dialogue, in accordance with int. law. EU has to use all available instruments supporting 🇬🇷 🇨🇾

— Janez Janša (@JJansaSDS) October 1, 2020