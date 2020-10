«Όχι» Μέρκελ σε κυρώσεις κατά της Τουρκίας – «Να αναπτύξουμε μια εποικοδομητική σχέση»

Για την ανάπτυξη μιας «πραγματικά εποικοδομητικής σχέσης με την Τουρκία», η οποία θα είναι προς το συμφέρον της ΕΕ, έκανε λόγο η Ανγκελα Μέρκελ, προσερχόμενη στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής.

Η γερμανίδα Καγκελάριος επανέλαβε τη θέση της Γερμανίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι υπέρ της επιβολής κυρώσεων στην Άγκυρα.

Σαφώς σε πιο αυστηρό ύφος, αλλά χωρίς αναφορά και αυτός σε ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων προς την Άγκυρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης οφείλουν να δείξουν αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο.

«Η αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο, και εδώ θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος, δεν είναι διαπραγματεύσιμη» δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, προσερχόμενος στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής.

«Οταν ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης δέχεται επίθεση ή απειλή, όταν τα χωρικά ύδατά του δεν γίνονται σεβαστά, αποτελεί χρέος των Ευρωπαίων να δείξουν αλληλεγγύη. Και θα επαναδιατυπώσουμε την υποστήριξή μας προς την Ελλάδα και την Κύπρο».

Στο ίδιο μήκος κύματος η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αναφέρθηκε στις δύο πιθανότητες που υπάρχουν αναφορικά με τις σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία.

​Όπως δήλωσε «θα συζητήσουμε το ζήτημα της Τουρκίας. Είμαι σίγουρη ότι το Συμβούλιο θα επαναβεβαιώσει την πλήρη αλληλεγγύη σε Ελλάδα και Κύπρο».

«Αναφορικά με τις σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία υπάρχουν δύο πιθανότητες: ή θα υπάρξει αύξηση των εντάσεων κάτι το οποίο δεν επιθυμούμε ή θα υπάρξει αποκλιμάκωση και κινούμαστε προς εποικοδομητική σχέση. Αυτό είναι που θέλουμε. Αλλά όπως και να έχει υπάρχει μια εργαλειοθήκη στη διάθεση της ΕΕ. Θέλουμε αποκλιμάκωση. Επιθυμούμε μία θετική ατζέντα» πρόσθεσε.

