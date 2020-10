Βγήκε από το νοσοκομείο για βόλτα ο Τραμπ – Το νέο μήνυμα στους Αμερικανούς και η έκπληξη στους «πατριώτες» – Δείτε βίντεο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά το ιατρικό ανακοινωθέν που έκανε λόγο για εξιτήριο ίσως και σήμερα, Δευτέρα, και βλέποντάς πως η κατάσταση της υγείας του έχει καλυτερεύσει αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη στους Αμερικανούς πολίτες, τους πατριώτες όπως τους αποκάλεσε σε νέο μήνυμά του, βγαίνοντας για λίγο από το Ιατρικό Κέντρο Walter Reed.

Το απόγευμα της Κυριακής (ξημερώματα Δευτέρας για την Ελλάδα) ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβιβάστηκε σε ένα SUV για να χαιρετήσει και να ευχαριστήσει τους υποστηρικτές που έχουν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείου οπού νοσηλεύεται με κορωνοϊό. Μάλιστα πριν ο «πλανητάρχης» πάρει τους δρόμους, η ιατρική ομάδα του είχε επιβεβαιώσει ότι το επίπεδο οξυγόνου στο αίμα του μειώθηκε ξαφνικά δύο φορές τις τελευταίες ημέρες.

Την μικρή βόλτα του έξω από το «Walter Reed» ο Τραμπ φρόντισε να την προαναγγείλει σε νέο βίντεο που ανέβασε μέσα από το στρατιωτικό νοσοκομείο, οπού συνεχίζει να λαμβάνει θεραπεία. Ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος στο μήνυμά του, για ακόμα μια φορά αποθεώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό λέγοντας ότι «είναι εκπληκτικό και τους ευχαριστώ», ενώ συνεχίζοντας ενημερώνει πως πρόκειται να κάνει μία «επίσκεψη που θα είναι έκπληξη» σύντομα, κάνοντας αναφορά σε «πατριώτες» που είναι στους δρόμους με σημαίες του Τραμπ. Παράλληλα χαρακτήρισε ως «ενδιαφέρον ταξίδι» και ως «σχολείο» την περιπέτεια της υγείας του.

«Είναι ένα ενδιαφέρον ταξίδι και έμαθα πολλά σχετικά με τον κορωνοϊό. Ηταν σαν σχολείο. Σαν πραγματικό σχολείο. Και πλέον καταλαβαίνω για τον κορωνοϊό. Εχει ενδιαφέρον όλο αυτό και θα σας ενημερώσω σύντομα», αναφέρει στο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η σύγχυση σχετικά με τη σοβαρότητα της κατάστασης του Αμερικανού Προέδρου, συνεχίστηκε την Κυριακή, καθώς ο γιατρός του αποκάλυψε ότι του είχε δοθεί μια δόση ενός ισχυρού στεροειδούς που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει συστήσει σε ασθενείς που είναι «κρίσιμα άρρωστοι» με το COVID-19.

Ο Δρ Σιν Κόνλει, ο γιατρός του Λευκού Οίκου, είπε ότι ο πρόεδρος έλαβε δεξαμεθαζόνη , το Σάββατο, και είχε βιώσει δύο πτώσεις στα επίπεδα οξυγόνου του από την έναρξη της ασθένειας. Η δεξαμεθαζόνη έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τα αποτελέσματα για ασθενείς με σοβαρές περιπτώσεις COVID-19, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρειάζονται συμπληρωματικό οξυγόνο, αλλά δεν συνιστάται για χρήση σε ασθενείς με ήπιες περιπτώσεις.

Every single person in the vehicle during that completely unnecessary Presidential “drive-by” just now has to be quarantined for 14 days. They might get sick. They may die. For political theater. Commanded by Trump to put their lives at risk for theater. This is insanity.

— Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020