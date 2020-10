Microsoft : Αυτές είναι οι επενδύσεις της εταιρείας στην Ελλάδα

Για τρίτη φορά η Microsoft «ψηφίζει», στηρίζει και επενδύει στην Ελλάδα.

Έτσι, παρά την αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει διεθνώς η πανδημία του κοροναϊού, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Το γεγονός αυτό το αποδεικνύει και η νέα μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα που ανακοίνωσε η αμερικανική εταιρεία Microsoft. Ο πρόεδρος της εταιρείας, Μπράντ Σμιθ ανέφερε ότι «πρόκειται – με διαφορά- για την μεγαλύτερη επένδυση που έχει πραγματοποιήσει η Microsoft στην Ελλάδα τα 28 χρόνια λειτουργίας της στη χώρα. Η επένδυση αυτή αντικατοπτρίζει την πεποίθησή μας ότι η κορυφαία τεχνολογία των Microsoft datacenters μπορεί να βοηθήσει στην καινοτομία και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, αντανακλά την αισιοδοξία μας για το μέλλον της Ελλάδας, τo όραμα της κυβέρνησής της και τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη της χώρας».

Ο Μπραντ Σμιθ σε ανάρτησή του στο twitter η οποία συνοδεύεται από μια φωτογραφία του με τον κ. Μητσοτάκη, ανέφερε ότι η επένδυση αντανακλά την αισιοδοξία της εταιρείας για το μέλλον της Ελλάδας και την ανάκαμψη της οικονομίας.

«Είμαι ενθουσιασμένος που συνάντησα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα στην Αθήνα για να ανακοινώσω ότι η Microsoft θα κατασκευάσει κέντρα δεδομένων στην Ελλάδα – η μεγαλύτερη επένδυση που έχουμε κάνει τα 28 χρόνια που λειτουργούμε στη χώρα. Αυτό αντανακλά την αισιοδοξία μας για το μέλλον της Ελλάδας και την οικονομική ανάπτυξη», έγραψε ο κ. Σμιθ.

«H δέσμευση απέναντι στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ελλάδας τοποθετεί τη χώρα στις ηγέτιδες ψηφιακά χώρες της Ευρώπης. Το Datacenter της Microsoft προσδίδει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ψηφιακή οικονομία. Την ίδια στιγμή αντιπροσωπεύει μία μακροπρόθεσμη επένδυση και ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της χώρας. Το Cloud μετασχηματίζει κάθε τομέα και κλάδο της οικονομίας. Η επένδυση στις ψηφιακές δεξιότητες 100.000 πολιτών δίνει ώθηση στο ανθρώπινο δυναμικό του παρόντος και του μέλλοντος» δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ανάρτησή του στο twitter, ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Microsoft Μπραντ Σμιθ «για την ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελληνική οικονομία και τον Ελληνικό λαό».

«Μια σημαντική μέρα για την Ελλάδα, καθώς η Microsoft ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη επένδυση στα 28 χρόνια λειτουργίας της εδώ – μια επένδυση με πολυεπίπεδη οικονομική σημασία αλλά και μεγάλη κοινωνική απόδοση. Σε ευχαριστώ Μπραντ Σμιθ για την ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελληνική οικονομία και τον Ελληνικό λαό», έγραψε ο πρωθυπουργός.

Στην ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός δημοσιοποίησε και ένα βίντεο, που αναφέρεται στην Ελλάδα, έναν τόπο για νέα ξεκινήματα, με άπειρες δυνατότητες και γεμάτος ευκαιρίες.

