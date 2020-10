Αδιόρθωτος: Ο Τραμπ… έβγαλε τη μάσκα του μόλις επέστρεψε στον Λευκό Οίκο

Μπορεί να νόσησε από κοροναϊό, τόσο εκείνος όσο και ακόμα 13 άνθρωποι από περιβάλλον του. Μπορεί να χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο για 3 μέρες. Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να βάζει μυαλό. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση… να βάζει μάσκα.

Ενώ τις τελευταίες ώρες φάνηκε να αλλάζει στάση απέναντι στον κοροναϊό, όπως αποδεικνύουν οι κινήσεις του, δεν έχουν αλλάξει πολλά.

Μετά το μήνυμα από το νοσοκομείο, στο οποίο έσπευσε να ενημερώσει ότι θα πάρει εξιτήριο, όπου -μεταξύ άλλων συμβούλευε τους πολίτες να μην φοβούνται τον κοροναϊό-, αλλά και τη βόλτα με το πολυτελές αυτοκίνητο έξω από το νοσοκομείο εχθές το βράδυ, κατά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο υπέπεσε σε ένα ακόμη φάουλ.

Συγκεκριμένα, όταν βγήκε από το ελικόπτερο και ανέβηκε στο μπαλκόνι της προεδρικής κατοικίας για να χαιρετήσει, έβγαλε τη μάσκα!

Πρόκειται για μια κίνηση που ήδη έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και αναμένεται να συζητηθεί όσο και η βόλτα του με το αυτοκίνητο την Κυριακή, η οποία συζητήθηκε έντονα, με πολλούς να αναρωτιούνται ακόμα και τώρα, ενώ παλεύει ο ίδιος με τη νόσο, το κατά πόσο την αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

BREAKING: Pres. Trump arrives back at the White House, and removes his mask, following several nights at Walter Reed Medical Center. The president left Walter Reed this evening despite not having completed his full COVID-19 treatment. https://t.co/XCER5YMh2e pic.twitter.com/rTfKo35d4G

Only days into his diagnosis, the first thing President Trump does when he gets back to the White House is take his mask off. pic.twitter.com/kyqvHcSbIl

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) October 5, 2020