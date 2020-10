Κοροναϊός – Γκουτέρες : Να αυξηθούν τώρα οι επενδύσεις σε καθολική υγειονομική πρόσβαση

Την ανάγκη για καθολική υγειονομική κάλυψη και επένδυσης σε ισχυρότερα συστήματα υγείας, προτάσσει σε μήνυμά του για τον κοροναϊό, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

«Ενθαρρύνω τους πάντες να επιταχύνουν και να αυξήσουν τις επενδύσεις σε καθολική υγειονομική πρόσβαση και σε ισχυρότερα συστήματα υγείας αμέσως τώρα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

Αν και αναγνωρίζει ότι η καθολική υγειονομική κάλυψη υγείας έχει κόστος, τονίζει πως το κόστος είναι χαμηλό όταν αναλογιστούμε την εναλλακτική λύση, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του για αύξηση των μολύνσεων.

Press freedom is essential for peace, justice and human rights.

When journalists and media workers are targeted, societies as a whole pay a price. pic.twitter.com/G1Js79KhRt

— António Guterres (@antonioguterres) October 6, 2020