Κοροναϊός : Θετικός στον ιό ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

Θετικός στον κοροναϊό βρέθηκε ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) Φίλιπο Γκράντι όπως ανακοίνωσε ο ίδιος.

«Συνεργάζομαι με την εκτελεστική επιτροπή της UNHCR από το σπίτι, καθώς είμαι υποχρεωμένος να μείνω σε καραντίνα αφού βρέθηκα θετικός στην #COVID19», έγραψε ο Γκράντι στον λογαριασμό του στο Twitter.

«Έχω ήπια συμπτώματα και ελπίζω να αναρρώσω γρήγορα», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας στους ακόλουθούς του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης πόσο σημαντικό είναι να πλένουν τα χέρια τους, να τηρούν τις αποστάσεις και να φορούν μάσκα.

I am engaging with UNHCR’s Executive Committee from home as I have to isolate after testing positive to #COVID19.

I only have mild symptoms and hope to recover soon.

A reminder of the importance of washing hands keeping distances and wearing masks ! pic.twitter.com/LtUMD7ti64

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) October 7, 2020