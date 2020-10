Οργή Μπάιντεν για την παρότρυνση Τραμπ στους Αμερικανούς να μη φοβούνται τον κορωνοϊό!

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν αντιπαρέθεσε τον πολύ βαρύ απολογισμό της πανδημίας του κορωνοϊού στις ΗΠΑ στις καθησυχαστικές δηλώσεις του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο όπου του προσφέρθηκαν φροντίδες μετά τη μόλυνσή του.

«Είδα το tweet που έκανε, μου το έδειξαν, είπε ‘μην αφήνετε την πανδημία να κυριαρχεί στη ζωή σας’. Να πάει να το πει αυτό στις 205.000 οικογένειες που έχασαν κάποιον», είπε ο πρώην αντιπρόεδρος, εμφανώς οργισμένος, στον τηλεοπτικό σταθμό Local 10 της Φλόριντας, της πολιτείας όπου συνεχίζει την προεκλογική εκστρατεία του.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στη ροή του στο Twitter λίγη ώρα αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο από το στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι η χώρα του, η «σπουδαιότερη του κόσμου», θα «νικήσει» την πανδημία, προτρέπει τους συμπατριώτες του να «μην την αφήσουν να κυριαρχεί στη ζωή τους», να «μη φοβούνται» και να «βγουν εκεί έξω» — ενώ πάνω από 210.000 άνθρωποι έχουν υποκύψει στην COVID-19 στις ΗΠΑ ως αυτό το στάδιο.

Λίγη ώρα αργότερα, μιλώντας στο NBC, ο Τζο Μπάιντεν, 77 ετών, είπε ότι «ειλικρινά δεν εξεπλάγη» από την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ την Παρασκευή ότι μολύνθηκε από τον SARS-CoV-2, ενώ, ερωτηθείς σχετικά με το προεδρικό βίντεο, δεν έκρυψε την απαρέσκειά του, καθώς ο ένοικος του Λευκού Οίκου προτρέπει τους Αμερικανούς να «μην ανησυχούν» ενώ «περίπου 210.000 άνθρωποι είναι νεκροί», διορθώνοντας τον απολογισμό στον οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα.

I would hope that the President having gone through what he went through will communicate the right lesson to the American people: Masks matter. They save lives. pic.twitter.com/Hc8lovKEwB

— Joe Biden (@JoeBiden) October 6, 2020