Ο Τραμπ πάγωσε… τη Wall Street μαζί με το πακέτο τόνωσης της οικονομίας

Με πτώση έκλεισε την Τρίτη το χρηματιστήριο της Wall Street, στη Νέα Υόρκη.

Η στάση των επενδυτών επηρεάστηκε από τη δήλωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι παγώνει μέχρι τις αμερικανικές εκλογές τις συζητήσεις στο Κογκρέσο για το νέο πρόγραμμα τόνωσης της αμερικανικής οικονομίας.

Οι μετοχές κινούνταν ανοδικά πριν ο ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου γνωστοποιήσει την απόφασή του αυτή με ανάρτηση στο twitter.

Nancy Pelosi is asking for $2.4 Trillion Dollars to bailout poorly run, high crime, Democrat States, money that is in no way related to COVID-19. We made a very generous offer of $1.6 Trillion Dollars and, as usual, she is not negotiating in good faith. I am rejecting their…

