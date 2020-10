Αρμενία : Καταστροφές σε καθεδρικό ναό – Τραυματίες τρεις δημοσιογράφοι

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας, αλλά και το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσαν ότι κατά τον βομβαρδισμό του καθεδρικού ναού στην πόλη Σούσα από τις δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν τραυματίσθηκαν τρεις δημοσιογράφοι, εκ των οποίον ο ένας, ο Ρώσος δημοσιογράφος και μπλόγκερ Γιούρι Κατιόνοκ τραυματίσθηκε σοβαρά.

Την 1η Οκτωβρίου στην πόλη Μαρτούνι του Ναγκόρνο Καραμπάχ, από βομβαρδισμούς του στρατού του Αζεμρπαϊτζάν τραυματίσθηκαν τρεις δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων ένα δημοσιογράφος από την εφημερίδα Le Monde και ένας κάμεραμαν.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Ria Novosti εντός του ναού βρέθηκαν θραύσματα από ρουκέτα, ενώ ο ιερέας του ναού δήλωσε ότι είδε στον ουρανό κατά την διάρκεια του βομβαρδισμού ή ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) ή ένα αεροσκάφος.

Video from inside the church that was struck. A Russian journalist from inside is in critical condition and is being operated on at this time. #Azerbaijan #Armenia #Artsakh

