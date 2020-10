Μπόρις Τζόνσον: Πότε θα τελειώσει η ανάγκη κοινωνικής αποστασιοποίησης

Ο Μπόρις Τζόνσον πρότεινε ότι η ανάγκη για κοινωνική αποστασιοποίηση θα τελειώσει μέσα σε ένα χρόνο, καθώς έδωσε έναν αισιόδοξο τόνο για την κρίση του κοροναϊού στην ομιλία του στη Διάσκεψη του Συντηρητικού Κόμματος.

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας σε μέλη του κόμματος μέσω βίντεο, είπε στην επόμενη διάσκεψη του Tory «δε θα χρειαστεί πλέον να χαιρετούμε ο ένας τον άλλον αγγίζοντας τους αγκώνες».

Είπε ότι ήταν πεπεισμένος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταφέρει να καταπολεμήσει τον ιό «όπως αυτή η χώρα έχει ξεπεράσει κάθε εξωτερικό εισβολέα τα τελευταία 1.000 χρόνια», αλλά είπε ότι η χώρα δε θα επιστρέψει στην κατάσταση πριν από την πανδημία.

«Μετά από όλα όσα έχουμε περάσει, δεν αρκεί απλώς να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Έχουμε χάσει πάρα πολλά, έχουμε θρηνήσει πάρα πολλούς», δήλωσε στο εικονικό συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματος.

«Έχουμε περάσει από μεγάλη απογοήτευση και δυσκολία για να διευθετήσουμε το status quo και να πιστεύουμε ότι η ζωή μπορεί να συνεχιστεί όπως πριν από την πανδημία…». «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή η κυβέρνηση θα οικοδομήσει καλύτερα (τα πράγματα)».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Τζόνσον δεσμεύτηκε επίσης να «διορθώσει την αδικία της χρηματοδότησης των οίκων φροντίδας» και είπε ότι η κρίση του ιού πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως καταλύτης για να καταστεί το Ηνωμένο Βασίλειο παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ως μέρος του σχεδίου του, είπε ότι ελπίζει να δει κάθε σπίτι στο Ηνωμένο Βασίλειο να τροφοδοτείται από υπεράκτια αιολική ενέργεια εντός 10 ετών.

«Και όμως πρέπει να παραδεχτώ ότι ο λόγος που είχα μια τόσο άσχημη εμπειρία με την ασθένεια είναι ότι παρ’ όλο που ήμουν επιφανειακά καλά στην υγεία, όταν κόλλησα, είχα μια πολύ κοινή υποκείμενη κατάσταση – φίλοι μου, ήμουν πολύ παχύσαρκος». Αλλά είπε ότι η εμπειρία του τον επηρέασε κάνοντάς τον να χάσει βάρος, «και από τότε έχω χάσει 26 κιλά».

