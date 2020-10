Ο Τραμπ υπόσχεται δωρεάν φάρμακο για τον κοροναϊό στους ηλικιωμένους

Σε νέο παραλήρημα προέβη μέσω Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας αυτή τη φορά τους ηλικιωμένους ότι το φάρμακο για τον κοροναϊό θα είναι διαθέσιμο δωρεάν.

Αποφασισμένος να κεφαλιοποιήσει την περιπέτεια υγείας του με τον κοροναϊό και να ψαλιδίσει το δημοσκοπικό προβάδισμα του Μπάιντεν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απευθύνεται στους ηλικιωμένους, χαρακτηρίζοντάς τους «τους αγαπημένους του ανθρώπους στον κόσμο».

Μάλιστα, αστειεύεται και λίγο λέγοντας: «Μπορεί να μην το ξέρετε αλλά είμαι και εγώ ηλικιωμένος».

Στη συνέχεια, επιστρέφει στην παγιωμένη ρητορική του κατά της Κίνας. Όταν αρρώστησε, ήταν μια από τις λίγες φορές που αποκάλεσε τον κοροναϊό «Covid-19».

Τώρα, όμως, ο ρατσισμός ενάντια στην Κίνα επιστρέφει: χαρακτηρίζει τον κοροναϊό ως «ιό που έστειλε η Κίνα», λέγοντας μάλιστα ότι ο ασιατικός γίγαντας «θα πληρώσει γι’ αυτό που έκανε στον κόσμο».

TO MY FAVORITE PEOPLE IN THE WORLD! pic.twitter.com/38DbQtUxEu

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020