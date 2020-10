Συνελήφθη ο «Χουλκ» που βανδάλισε το αστέρι του Τραμπ (βίντεο)

Κρατώντας μια αξίνα και φορώντας την στολή του υπερ-ήρωα της Marvel, Χουλκ, επιτέθηκε στο αστέρι του Ντόναλντ Τραμπ στην περίφημη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλυγουντ και το βανδάλισε. Ήταν η δεύτερη φορά που ο Τζέιμς Λάμπερτ Ότις, τα… έβαζε με τον Αμερικανό Προέδρο, καθώς κάτι ανάλογο είχε επιχειρήσει και το 2016.

hulk smash trump star in hollywood . extremely insensitive time to make an ad for fiberglass handled pick mattocks, liberal media amirite smh pic.twitter.com/YaJ955UPq4

— PRECIOUS CHILD (@_preciouschild) October 3, 2020