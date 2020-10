Τραμπ : «Ανάρρωσα από τον κοροναϊό γιατί είμαι τέλειο δείγμα ανθρώπου»

«Δεν θα συμμετάσχω σε εικονικό ντιμπέιτ. Δεν το δέχομαι. Δεν θα χάσω τον χρόνο μου σε ένα εικονικό ντιμπέιτ. Ντιμπέιτ δεν είναι αυτό», ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας την πρόταση που είχε παρουσιάσει λίγη ώρα πριν η ανεξάρτητη επιτροπή για την διοργάνωση των προεκλογικών μονομαχιών.

«Πιστεύω ότι δεν είμαι καθόλου μεταδοτικός», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος νοσηλεύθηκε για τρεις ημέρες μετά την αποκάλυψη ότι έχει προσβληθεί από τον κοροναϊό και πλέον έχει επιστρέψει στον Λευκό Οίκο όπου βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση. Δεν υπάρχει επιστημονική επιβεβαίωση του ισχυρισμού του.

Το επιτελείο της προεκλογικής του καμπάνιας προτείνει αντί για το προγραμματισμένο ντιμπέιτ της 15ης Οκτωβρίου ο Τραμπ να παρευρεθεί σε προεκλογική συγκέντρωση.

“I’m not going to waste my time on virtual debate. That’s not what debating is all about,” Trump said in an interview on Fox Business this morning.

“I think I’m better, to a point where I’d love to do a rally tonight,” he added. https://t.co/se1zfHlbom pic.twitter.com/5jdkXRwfsB

— POLITICO (@politico) October 8, 2020