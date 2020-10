Βολιβία: Σε «κατάσταση εθνικής καταστροφής» από τις πυρκαγιές

Η μεταβατική κυβέρνηση της Βολιβίας κήρυξε χθες Πέμπτη κατάσταση εθνικής καταστροφής, εξαιτίας των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μαίνονται, ενισχυμένες από την ξηρασία, σε πέντε από τις εννέα περιφέρειες της χώρας, κίνηση που της επιτρέπει να ζητήσει διεθνή βοήθεια.

«Κηρύσσουμε κατάσταση εθνικής καταστροφής εξαιτίας της ξηρασίας και των πυρκαγιών», δήλωσε η μεταβατική πρόεδρος Τζανίνε Άνιες κατά τη διάρκεια περιοδείας της στην περιφέρεια Σάντα Κρους (ανατολικά).

Ο υπουργός Άμυνας Λουίς Φερνάντο Καμάτσο διευκρίνισε ότι οι περιφέρειες που πλήττονται είναι η Σάντα Κρους, η Μπένι (βορειοανατολικά), η Πάντο (βόρεια), η Τσουκισάκα (νοτιοανατολικά) και η Ταρίχα (νότια). Η κατάσταση στην πρωτεύουσα Λα Πας βρίσκεται υπό αξιολόγηση, σύμφωνα με τον ίδιο.

2020 Sept: Fires surround Noel Kempff Mercado National Park, Cacique Reynaldo (indigenous authority) sends us this video of the affected area in San Jose de Campamento. #Bolivia pic.twitter.com/w9OLoOXrSv

— Jhanisse Vaca Daza (@JhanisseVDaza) October 7, 2020