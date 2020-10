Ναγκόρνο Καραμπάχ: «Βροχή» πυραύλων στη Στεπανακέρτ – Σε καταφύγια οι πολίτες (βίντεο)

Περίπου τριάντα εκρήξεις πυραύλων ακούστηκαν σε διάφορες συνοικίες της Στεπανακέρτ τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη καθώς ο βομβαρδισμός της πρωτεύουσας του Ναγκόρνο Καραμπάχ συνεχίζεται με μικρές διακοπές, μεταδίδει ανταποκριτής του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων TASS στην πόλη.

Σειρήνες που προειδοποιούν τους πολίτες να σπεύσουν σε καταφύγια ηχούν συνεχώς στην πόλη.

A few minutes ago, Stepanakert, the capital city of Republic of #Artsakh (Nagorno Karabakh), was hit three times by the adversary’s missiles. There is an air-raid warning: the city is under fire#KarabakhNow pic.twitter.com/DbSQSopD1P

— Armenian Unified Infocenter (@ArmenianUnified) October 2, 2020