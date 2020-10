Το Twitter δυσκολεύει την προβολή παραπλανητικών πληροφοριών σχετικά με την ψηφοφορία για τις εκλογές στις ΗΠΑ

Το Twitter δήλωσε την Παρασκευή ότι θα προσθέσει νέες ετικέτες και περιορισμούς στα tweets όταν οι πολιτικοί των ΗΠΑ προσπαθούν να παραπληροφορήσουν για τις εκλογές, μαζί με άλλες εταιρείες κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για να γίνουν πιο αυστηροί οι κανονισμοί τις τελευταίες εβδομάδες της εκλογικής περιόδου.

Οι αλλαγές έρχονται μετά από κριτική ότι οι ετικέτες ελέγχου γεγονότων σε ορισμένα tweets, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Προέδρου Donald Trump σχετικά με την ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου, ήταν ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης που απευθύνεται στους ψηφοφόρους.

Οι ετικέτες θα είναι πλέον πιο εμφανείς και ενοχλητικές, οπότε «οι άνθρωποι πρέπει να πατήσουν μια προειδοποίηση για να δουν αυτά τα Tweets», δήλωσε η Vijaya Gadde, επικεφαλής πολιτικής του Twitter και ο Kayvon Beykpour, επικεφαλής προϊόντων της εταιρείας.

«Τα retweets και οι απαντήσεις θα απενεργοποιηθούν και αυτά τα Tweets δε θα προτείνονται αλγοριθμικά από το Twitter», έγραψαν τα στελέχη, αν και οι άνθρωποι θα μπορούν να προσθέσουν σχόλια σε ένα παραπλανητικό tweet.

«Αναμένουμε ότι αυτό θα μειώσει περαιτέρω την ορατότητα παραπλανητικών πληροφοριών και θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να επανεξετάσουν εάν θέλουν να ενισχύσουν αυτά τα Tweets», έγραψαν.

Περιγράφουν άλλες αλλαγές στο Twitter, όπως: Προσθέτοντας την «πολιτική ακεραιότητας των πολιτών» της εταιρείας, ώστε οι υποψήφιοι να μην μπορούν να διεκδικήσουν νίκη έως ότου «είτε μια ανακοίνωση από κρατικούς εκλογικούς αξιωματούχους είτε μια δημόσια προβολή από τουλάχιστον δύο έγκυρα, εθνικά πρακτορεία ειδήσεων που πραγματοποιούν ανεξάρτητες εκλογές κάνουν σχετική τοποθέτηση».

NEW: Twitter announces changes it asserts will make it more difficult to view misleading information about voting. https://t.co/dVYbz495eW

— NBC News (@NBCNews) October 9, 2020