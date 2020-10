Τραμπ : Δεν απαντά αν έχει ακόμα κοροναϊό – «Θα προσπαθήσω να μιλήσω σε προεκλογική συγκέντρωση»

Μετά το «πράσινο φως» που πήρε από τους γιατρούς του, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εισήχθη σε νοσοκομείο για λίγες ημέρες αφού προσβλήθηκε από τον κοροναϊό, ανήγγειλε το βράδυ της Πέμπτης ότι σχεδιάζει να εκφωνήσει την κεντρική ομιλία σε προεκλογική συγκέντρωση το Σάββατο, πιθανόν στη Φλόριντα, πολιτεία-κλειδί στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Νομίζω ότι θα προσπαθήσω να μιλήσω σε μια προεκλογική συγκέντρωση το βράδυ του Σαββάτου, αν υπάρχει αρκετός χρόνος για να οργανωθεί, όμως θέλουμε να κάνουμε μια συγκέντρωση, πιθανόν στη Φλόριντα, το βράδυ του Σαββάτου», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Ωστόσο ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει στις επανειλημμένες ερωτήσεις για το αν μέχρι στιγμής έχει βρεθεί αρνητικός σε τεστ για κοροναϊό, λέγοντας μόνο ότι σήμερα Παρασκευή θα υποβληθεί σε νέο έλεγχο.

Trump won’t tell Hannity if he’s had a negative coronavirus test. He just ignores the question and starts ranting. pic.twitter.com/GOtYbRCDqv

— Aaron Rupar (@atrupar) October 9, 2020