O 70χρονος εφευρέτης του Playstation ξεκινά καινούργια καριέρα αμισθί

Ο Ken Kutaragi, ο θρυλικός εφευρέτης της κονσόλας παιχνιδιών PlayStation, αναλαμβάνει μία από τις πιο δύσκολες εργασίες στη ρομποτική. Και το κάνει χωρίς αμοιβή.

Ο ιδρυτής της Sony Computer Entertainment, του τμήματος βιντεοπαιχνιδιών της Sony Corp. είναι ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Ascent Robotics Inc., μιας start up τεχνητής νοημοσύνης με έδρα το Τόκιο. Ο Kutaragi, 70 ετών, θέλει να φτιάξει οικονομικά προσιτά ρομπότ που μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια και να κάνουν φυσική εργασία μαζί με τους ανθρώπους σε εργοστάσια και κέντρα logistics, και στοχεύει να έχει δημιουργήσει ένα λειτουργικό πρωτότυπο σε περίπου ένα χρόνο.

Ο ίδιος επισήμανε ότι δεν λαμβάνει μισθό γι’αυτό, προκειμένου να εξοικονομήσει πολύτιμα κεφάλαια.

«Το ξέσπασμα Covid-19 έχει ανατρέψει το παλιό επιχείρημα ότι τα ρομπότ αναλαμβάνουν τη δουλειά μας», δήλωσε ο Kutaragi στην πρώτη του συνέντευξη από τότε που πήρε το τιμόνι τον Αύγουστο. «Είναι πολύ σαφές τώρα ότι αν θέλουμε να φτάσουμε σε μία νέα κανονικότητα, χρειαζόμαστε όλο και περισσότερα ρομπότ στην καθημερινή μας ζωή».

Ο βετεράνος της βιομηχανίας δεν δίνει σαφή στοιχεία για το πώς σκοπεύει να το επιτύχει και απλά δηλώνει ότι οι συνεργασίες θα είναι το κλειδί για την πρόοδο. Η Ascent έχει συνεργαστεί με την Kawasaki Heavy Industries Ltd. για ένα ρομποτικό βραχίονα που μπορεί να διαλέγει εξαρτήματα από ένα σωρό εξαρτημάτων, χρησιμοποιώντας μία μόνο κάμερα.

Αναπτύσσει επίσης αυτόνομο λογισμικό οδήγησης σε συνεργασία με μια ανώνυμη ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία. Η εταιρεία χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό δεδομένων από υβριδικά Lexus με αισθητήρα, που ταξιδεύουν στους δρόμους του Τόκιο και προσομοιώσεις όπου οι αλγόριθμοι εκπαιδεύονται για να χειρίζονται διάφορες καταστάσεις.

Η πρόκληση είναι ότι προσπαθεί να συνδυάσει δύο τεχνολογίες: την αυτόνομη οδήγηση και τα ρομπότ. Οι μεγαλύτερες βιομηχανικές εταιρείες αυτοματισμού στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Fanuc Corp., ABB Ltd. και Kuka AG, αγωνίζονται να αναπτύξουν την αγορά μηχανημάτων που μπορούν να συνεργαστούν με ανθρώπους. Ταυτόχρονα, τα αυτοκίνητα που οδηγούν μόνα τους είναι στον ορίζοντα.

Ο Kutaragi έχει ιστορικό επίλυσης δύσκολων τεχνικών και επιχειρηματικών προβλημάτων. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Sony τη δεκαετία του ’70, δουλεύοντας σε μερικά από τα πιο επιτυχημένα έργα του γίγαντα ηλεκτρονικών, όπως οθόνες υγρών κρυστάλλων και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Στη δεκαετία του ’90, έφερε την επανάσταση στα βιντεοπαιχνίδια πρωτοπορώντας, αφού κατάφερε να καλύψει την δαπάνη δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη προηγμένου υλικού, μέσω συμφωνιών αδειοδότησης περιεχομένου. Ο Kutaragi έδειξε επίσης ότι διαθέτει μια έντονη αίσθηση των τεχνολογικών τάσεων, διαθέτοντας το PlayStation 2 με ένα DVD player και προωθώντας την υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας δίσκων λέιζερ.

Μετά την αποχώρησή του από τη Sony το 2007, συμμετείχε στα διοικητικά συμβούλια του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Rakuten Inc., του προγραμματιστή εφαρμογών SmartNews Inc. και της GA Technologies, η οποία διαχειρίζεται έναν ιστότοπο με καταχωρίσεις ακινήτων που χρησιμοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Ο Kutaragi ανέλαβε τη θέση του CEO της Ascent στις 26 Αυγούστου 2020. Κατέχει περίπου το 22% της Ascent, το οποίο απέκτησε από τον ιδρυτή της Fred Almeida, ο οποίος αποχώρησε από την start up.

H εταιρεία ιδρύθηκε το 2016, έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα 18 εκατομμύρια δολάρια και απασχολεί περίπου 50 μηχανικούς, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι αλλοδαποί.

«Αν δεν το κάνουμε, κάποιος άλλος εκεί έξω θα το κάνει», είπε ο Kutaragi . «Η διαχείριση είναι δύσκολη, αλλά έτσι ήταν και με το PlayStation. Είναι κάτι στο οποίο είμαι καλός».

