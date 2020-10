Γκρέτα Τούνμπεργκ : Οργανωθείτε και ψηφίστε Τζο Μπάιντεν

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, κεντρική προσωπικότητα του διεθνούς κινήματος των νέων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κάλεσε σήμερα τους Αμερικανούς να εκλέξουν πρόεδρο τον Δημοκρατικό υποψήφιο Τζο Μπάιντεν, σε μια σπάνια παρέμβασή της σε κομματικά ζητήματα.

«Δεν εμπλέκομαι ποτέ στην πολιτική των κομμάτων. Όμως οι επόμενες αμερικανικές εκλογές είναι πάνω και πέρα απ’ όλ’ αυτά» ανέφερε στο Twitter η 17χρονη.

«Από κλιματικής άποψης, δεν είναι επαρκές και πολλοί από εσάς ήδη στηρίζετε άλλους υποψήφιους. Όμως σε τελική ανάλυση… ξέρετε… να πάρει η ευχή! Εννοώ, οργανωθείτε και φροντίστε όλος ο κόσμος να ψηφίσει τον Μπάιντεν», έγραψε η νεαρή ακτιβίστρια.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O

