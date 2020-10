Κοροναϊός : Θετική στον ιό η ευρωπαία επίτροπος Γκάμπριελ

Θετική στον κοροναϊό είναι η Ευρωπαία Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας όπως ανακοίνωσε η ιδια μέσω του λογαριασμού της στο τουίτερ.

Το πρώτο τεστ στο οποίο είχε υποβληθεί μετά την επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν αρνητικό σύμφωνα με το ΑΠΕ, όμως το δεύτερο ήταν θετικό.

Η Μαρίγια Γκάμπριελ έγραψε στην ανάρτησή της: «Μετά το πρώτο αρνητικό τεστ για κοροναϊό τη Δευτέρα, το δεύτερό μου είναι θετικό. Είμαι σε αυτοπεριορισμό από τη Δευτέρα και συνεχίζω να μένω στο σπίτι, ακολουθώντας τους κανονισμούς. Μείνετε υγιείς και ασφαλείς».

After a first negative #COVID19 test on Monday, my second one is positive. I have been in self-isolation since Monday and continue staying at home, following the established regulations. Keep yourself healthy and stay safe!

